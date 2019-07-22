(Görüntülü) Trabzonspor - Szombathelyi Haladas: 0-0

Tolga SAĞLAM / GREİN (Avusturya) ()





STAT: Meisl Grein



HAKEMLER: Ziernwand xxx, Schachner xxx, Romaniuk xxx



TRABZONSPOR: Arda xxx - Serkan xxxx, Ahmet Baha xx (Dk. 65 Ahmet Canbaz xx), Hüseyin xxx, Abdurrahim xx, Cafer xxx, Behlül xx (Dk. 65 Murat Cem Akpınar xx) - Yusuf Sarı xx (Dk. 63 Avdijaj xx), Kerem xx (Dk. 65 Doğan xx), Ahmet Eren xx (Dk. 63 Andjusic xx) - Koray xx (Dk. 63 Muhammet Akpınar xx)



SZOMBATHELYI HALADAS: Gyudjan xx (Dk. 46 Rozsa xx) - Toth xx, Jansco xx, Nemeth xx, Holdampf xx - Predrag xx (Dk. 46 Tamas xx), Nemeth xx - Nyari xx (Dk. 46 Medgyes xx), Jagodics xx (Dk. 46 Eszlatyi xx), Gaal xxx - Bence Kiss xx



SARI KART: Nyari (Haladas)





Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ikinci lig ekiplerinden Szombathelyi Haladas ile karşı karşıya geldi. Meisl Grein Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



KARAMAN'DAN GENÇ AĞIRLIKLI KADRO



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında daha çok genç oyunculara şans tanıdı. Karaman, ikinci yarıda yeni transferlerden Avdijaj, Andjusic, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan'a da forma verdi.



AĞAOĞLU DA MAÇI İZLEDİ



Karşılaşmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar’ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da tribünden izledi. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.



İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN



Trabzonspor, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile karşı karşıya gelecek.