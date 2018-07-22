(Görüntülü) Trabzonspor, Slovenya’daki son hazırlık maçına çıkıyor

Tolga SAĞLAM/KRANSJKA GORA,()





Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki 4’üncü ve son hazırlık maçında yarın Katar Yıldızlar Ligi’nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Al Duhail ile karşılaşacak. Avusturya-Villach’ta oynanacak karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR



Bu arada Trabzonspor Slovenya’daki kamp çalışmalarını bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo ile gözünde arpacık çıktığı belirtilen Ibanez katılmadı.



Bordo-mavililer bugün saat 19.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.