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(Görüntülü) Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izinin ardından bugün 15.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet...

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izinin ardından bugün 15.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi yer almadı. Pereira ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas oyunu, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Bordo-mavililer, yarın saat 15.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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