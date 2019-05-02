Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana U18 Milli Takımı'nda olan kaleci Arda Akbulut ile sakatlığı süren Onazi ve arka adalesinde esneme olan Joao Pereira katılmadı. Sakatlığı nedniyle dünkü antrenmada yer almayan Hugo Rodallega ise takımla birlikte düz koşu yaptı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması da yapan bordo-mavililer, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
(Görüntülü) Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal...
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:56
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