(Görüntülü) Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Selçuk Başar/TRABZON, ()-







Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana U18 Milli Takımı'nda olan kaleci Arda Akbulut ile sakatlığı devam eden Onazi ve gribal enfeksiyonu bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Hugo Rodallega ise takımdan ayrı salonda çalıştı.



Isınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yapan Bordo-mavililer, çift kale maçla antrenmanı tamamladılar. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



