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(Görüntülü) Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde...

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13:25'te uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin Galatasaray maçı kafilesinde Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Hosseini, Ali Osman, Ibanez, Batuhan, Murat Cem, Amiri, Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Berkay Sefa, Ekuban, ve Rodallega olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

NOVAK KADRODA YER ALMADI

Bu arada MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ancak Galatasaray maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katılan sol bek oyuncusu Filip Novak'ın ağrılarının artması üzerine yapılan son antrenmana katılamadığı öğrenildi. Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi planlanan Novak'ın yaşanan bu gelişmenin ardından kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Novak'ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi, Pereira ve Uğurcan da kafilede yer almadı.

 

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