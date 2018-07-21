(Görüntülü) Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermedi

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, () - Slovenya kampında üçüncü hazırlık maçında dün Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile karşılaşan Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla ara vermeden çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo, Muhammet ve Yüksel katılmadı. Antrenmanda Spartak Moskova karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın kondisyon çalıştı, ardından dar alanda oyun oynadı. Oldukça yorucu geçen antrenmanın ardından teknik direktör Karaman, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladı. Bugünü tek antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 11.30 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.