(Görüntülü) Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maç oynadıklarını ve bu maçı unutup Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.Ligdeki zor olan maçlardan birini oynadıklarını ifade eden Karaman, "Sevindirici olan tarafı kazanmanın morali ile ligin kalan haftalarına daha güzel, büyük hedeflere, daha arzu edecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı verdi. Bizim, futbolcular ve camia açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz. Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şuandan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.Daha önce futbolculuk döneminde Malatyaspor'da forma giyen Karaman, basın toplantısının ardından Malatya'dan maça gelen basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.EROL BULUT: YAKALADIĞIMIZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYORDUKarşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını belirten Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Her şey istediğimiz gibi başladı. Golü de bulduk. Daha sonra Nwakaeme'nin bireysel yeteneğinden attıkları bir gol oldu. İlk yarıda, ikinci yarıda yeterince gol pozisyonu yakaladık. Bu pozisyonları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Geçen hafta Alanya'da da bu sıkıntıyı yaşamıştık, değerlendirmedik. Bugün de aynı şey oldu. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Topları kapıp, daha hızlı defansın arkasına sarkmak istedik. O yüzden Bifouma ve Kamara'yı oyuna soktuk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz ikinci gol oldu. 10 kişiyle elimizden geleni yaptık. Baskılı oynamaya çalıştık. Bu maçı unutmaya çalışacağız. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı var. Moralimizi yüksek tutup o maça en iyi şekilde hazırlanıp finale adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bulut, bir basın mensubunun 'rotasyonlu kadronun kurbanı oldunuz diyebilir miyiz' şeklindeki soruya ise, "Ben öyle görmüyorum. Seth ilk yarıda başarılı oyunlar çıkardı. Bugün Nwakaeme'ye karşı zorlandı. Nwakaeme zaten güçlü ve driplingi iyi olan bir oyuncu. İkili sıkıştırmalarda biraz geç kaldık. Öyle olunca zaten Nwakaeme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Attığı bir gol ve asisti var. Ama ondan ziyade biz girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Sorun orada" yanıtını verdi.