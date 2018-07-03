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(Görüntülü) Trabzonspor'da sakatlanan Castillo'nun durumu ciddi

Tolga SAĞLAM/KRANJ, ()   Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’nın Kranj kentinde yaptığı kamp çalışmalarını bugün TSİ 19.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren...

Tolga SAĞLAM/KRANJ, ()


 

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’nın Kranj kentinde yaptığı kamp çalışmalarını bugün TSİ 19.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren bordo mavililer akşam saatlerinde yapılan antrenmanda ise kondisyon ve pas ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi’nin yanı sıra, izinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri yapılan Batuhan, Castillo, Sosa ve Kamil Ahmet katılmadı.

CASTILLO'NUN DURUMU CİDDİ

Bu arada akşam antrenmanına katılmayan Fabian Castillo’nun yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu öğrenildi. Önceki gün yapılan antrenmanda sol ayağına takım arkadaşının basması sonucu sakatlanan Castillo’nun MR’ının çekildiği ve bir süre dinlendirileceği ifade edildi.

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