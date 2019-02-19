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(Görüntülü) Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları moralsiz başladı

Tolga SAĞLAMTRABZON, ()- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 23?üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.15?te...


Tolga SAĞLAMTRABZON, ()-
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 23?üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.15?te başlayan antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Amiri ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavisi tamamlanan Novak ise takımla çalışmalara başladı.
SOL BEKLER NOVAK ILE IBANEZ SAKATLANDI
Bu arada sol ayak parmağında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Filip Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağ ayağından sakatlık yaşayan Çek oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman ile de bir süre konuştuktan sonra acı içinde antrenman sahasını terk etti. Ayrıca takımdaki bir diğer sol bek oyuncusu Luis Ibanez de ikili mücadele sonrası yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanı yarıda bıraktı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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