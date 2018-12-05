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(Görüntülü) Trabzonspor'da Atiker Konyaspor hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM  TRABZON,() Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 1200'de yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman...

Tolga SAĞLAM  TRABZON,()
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 1200'de yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda Sivas Belediyespor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından son bölümde gruplar halinde koşu yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Batuhan, Semih katılmadı. Pereira'nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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