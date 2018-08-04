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(Görüntülü) Trabzonspor - Cagliari maçının ardından

Ünal Karaman: '' Biz göreceğimizi gördük bütün oyuncuları kullandık'' ''1'inci hafta siz hazır değilseniz cezayı keserler'' ''Biz oyuncularımızdan disiplin bekleriz'' Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU...

Ünal Karaman: '' Biz göreceğimizi gördük bütün oyuncuları kullandık'' ''1'inci hafta siz hazır değilseniz cezayı keserler'' ''Biz oyuncularımızdan disiplin bekleriz'' Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,() Trabzonspor, hazırlık maçında Cagliari ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ''Kendimizi görme noktasında çok merak ediyorduk. Uzun bir hazırlık döneminden sonra 53-54 antrenman yaptık. Hazırlık müsabakalarını baz aldığımızda bugünkü müsabaka son derece önemliydi. Biz göreceğimizi gördük bütün oyuncuları kullandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum Böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlara bu sene daha fazla ihtiyacımız var. Kulübede biz sahada oyuncular tribünde taraftarlar bizi yalnız bırakmasınlar" dedi. ''1'İNCİ HAFTA SİZ HAZIR DEĞİLSENİZ CEZAYI KESERLER'' Ligin önümüzdeki hafta başlayacağını dile getiren Ünal Karaman, ''1'inci hafta siz hazır değilseniz cezayı keserler. Oynanacak her müsabakaya hazır başlamak lazım. Bunu daha öncede söylemiştim. Katılan oyuncularımızda dün biraz daha taktik antrenmanı yaptık. Biz mazeretlerin arkasına sığınacak değiliz" diye konuştu. ''BİZ OYUNCULARIMIZDAN DİSİPLİN BEKLERİZ'' Sezon başından beri yaptıkları çalışmalarda en ufak bir şekilde ciddiyetsiz oyuncu bulunmadığını kaydeden Karaman, ''Bizde penaltı pozisyonuna şaşırdık. Taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Onların canı sağ olsun. Biz oyuncularımızdan disiplin bekleriz. O konuda kendi içimizde konuşmamız gerek. Taraftarımız bir oyuncudan istemiş lütfen bundan sonra müdahale etmesinler. Bizim 3 tane penaltıcımız var. Hangisi kendisini iyi hissederse o atacak. Ama bunların içinde Sosa yoktu. Tribünlerden böyle bir istek gelmiş. Normal şartlarda Hugo, Yusuf atıyordu. Oyuncular kaçırabilir. Bunu bir olumsuzluk olarak değerlendirmiyorum. Yarın bir gün forma savaşı kızışacak ve zaman zaman biz karar vereceğiz. Ne olursa olsun olumsuz yönde bir insiyatif alma hakkımız yok. Görev verirsek yapacaklar" şeklinde konuştu.

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