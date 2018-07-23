(Görüntülü) Trabzonspor-Al Duhail: 1-1

Tolga SAĞLAM / VİLLACH-AVUSTURYA,()





STAT: Lands Kron



HAKEMLER: Nagele Robert (xxx), Fischer Jürgen (xxx), Hattenberger Philip (xxx)



TRABZONSPOR: Esteban (xx)(Dk. 46 Bahadır Han x) - Pereira (xx), Hüseyin (x), Kucka (xxx)(Dk. 78 Cafer x), Novak (xx), Onazi (xx)(Dk. 69 Murat Cem x), Sosa (xx)(Dk. 61 Yüksel x), Yusuf Yazıcı (x)(Dk. 46 Batuhan x), Olcay (xx)(Dk. 57 Alihan x), Abdulkadir Parmak (xx)(Dk. 61 Muhammet x), Rodallega (xxx)(Dk. 61 Shediaev x)



AL DUHAİL: Lecomte (xx) - Musa (xx) (Dk. 60 Traore x), Mendes (xx)(Dk. 72 Hisham x), Al Brake (x) (Dk. 46 Muftah x), Naji (xx), Tae-Hee Nam (xx)(Dk. 46 Abdulselam x), Madibo (xx)(Dk. 79 Doozandeh x), Boudiaf (xxx), Afif (x)(Dk. 46 Shehata x), Mohammad (xx)(Dk. 69 Moustafa x), El-Arabi (xx)



GOLLER: Dk. 43 Boudiaf (Al Duhail), Dk. 45 Rodallega (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Hüseyin (Trabzonspor) - Madibo (Al Duhail)





Trabzonspor, Slovenya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile 1-1 berabere kaldı.



43'üncü dakikada orta alandan aldığı topla ilerleyen Boudiaf'in, ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



45'inci dakikada Sosa'nın sağdan ortasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega, dönerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturarak maçta eşitliği sağladı: 1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor - Al Duhail ile 1-1 berabere kaldı.





MAÇTAN NOTLAR



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'un Slovenya kampındaki Al Duhail ile oynadığı son hazırlık maçında bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, 90 dakika boyunca dikkatle maçı takip ettiler.



MUSTAFA İLE IBANEZ KADRODA YER ALMADI



Bu arada Trabzonspor'da dizinde ağrı olduğu belirtilen stoper oyuncusu Mustafa Akbaş, tedbir amaçlı Al Duhail maçının kadrosunda yer almadı. Stoperde başka alternatif oyuncu bulunmaması nedeniyle de teknik direktör Ünal Karaman bu mevkide orta saha oyuncusu Kucka'ya görev verdi. Ayrıca gözünde arpacık çıkan Ibanez de maçın kadrosuna alınmadı.



OLCAY KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI



Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın yedek kulübesinde yer alması, Burak Yılmaz'ın da tedavisi nedeniyle İstanbul'da takımdan ayrı kalması nedeniyle Al Duhail ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak Olcay Şahan çıktı. 57'nci dakikada Olcay oyuncundan alınınca da kaptanlığı Pereira devraldı.