(Görüntülü) Tour Of Mersin heyecanı başlıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin', 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 140 bisikletçi, Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar uzanan toplam 500 kilometrelik parkurda şampiyonluk için pedal çevirecek. Organizasyonun Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki tanıtım toplantısı; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Türkiye Bisiklet Federasyonu, turnuvada yer alacak olan takımlar ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel tarafından yarışlara ilişkin verilen bilginin ardından Tour Of Mersin'in kent için önemini vurgulayan Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Spor önemli bir faaliyet alanı. Ülkeler arasındaki toplumsal diyaloglarda evrensel bir alan. Bunu Mersin olarak sonuna kadar kullanmak, en akılcı yaklaşımdır. Hinterland buna uygun. Tour Of Mersin; Anamur'dan başlıyor, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke'ye iniyor, sahilden geliyor Erdemli, Mersin'in merkezi, Tarsus, Çamlıyayla ve tüm bu hinterlandı, 16 bin kilometre kare alan içerisinde bize tüm özelliklerimizi dünyaya tanıtma fırsatı veriyor. Biz çok kadim topraklar üzerinde kurulmuş bir kentiz. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentiz. Birçok semavi dinlerin kalıntılarını burada görmek mümkün. Dünyaya Mersin'i ve Mersin'in değerlerini tanıtmak için bundan güzel bir fırsat olamaz" dedi. 13 ülkeden 16 takım ve 140 sporcunun katılımı ile 4 farklı parkurda yapılacak olan yarışlar, 25 Nisan Perşembe günü Anamur'dan başlayıp Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'nde son bulacak. 2'nci günde Mut'tan başlayacak olan turu merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde tamamlayacak olan bisikletçiler, 3'üncü günde de Tarsus'tan çıkıp yine kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda bitiş çizgisini görecek. Organizasyonun son gününde ise Cumhuriyet Alanı'ndan startı verilecek olan yarışlar, Özgecan Aslan Meydanı'nda son bulacak. Organizasyonun sonunda yarışı tamamlayan sporcular, toplam 500 kilometre mesafeyi kat etmiş olacak.