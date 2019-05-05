(Görüntülü) Tokatspor taraftarından 'küme düşme' tepkisi

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor'un küme düşmesi sonrası, bir grup taraftar basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.





1969 yılında kurulan ve 10 yıldır 2'nci Lig'de mücadele eden Tokatspor ligin 33'ncü haftası kendi sahasında Anadolu Selçukspor'a 2-0 yenilmesinin ardından küme düştü.Yaklaşık 100 kişilik Tokatspor A.Ş. taraftarları ise bugün Gazi Osman Paşa Stadyumu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup 'Tokatspor bizimdir, bizim kalacak', 'Sahipsiz şehrin çocuklarıyız' diye slogan attı. Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tribün lideri İbrahim Güney, Tokatspor'a sahip çıkılmasını istedi. Güney yaptığı açıklamada Tokatspor yönetimine tepki göstererek, "A.Ş. ekibi kısa süre sonra yanında ki ekibiyle ters düştü. Sezon boyunca 4 tane teknik direktör getirdi. Yanlış futbolcu ve teknik heyet seçimleri yaptı. A.Ş. sahibi bizlere tek kelime konuşmadı. Şehrimizin basınına tek kelime açıklama yapmadı. Çoğu maça gelmedi. Tokat Valimizle ters düştü, futbolculara ödeme yapmadı. Dün oynamamız gereken İstanbul'da ki Karagümrük maçına takımı çıkarmadı. Puan ve prestij kaybı yaşattı. Bu da yetmedi 'Tokatspor kulübünü kapatıyorum' dedi. Bu tehdit vari davranışlar tüm Tokat'a yapılmaktadır. Sayın Valimiz Ozan Balcı başta olmak üzere 5 tane milletvekilimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız ve Tokat'ımızın aklı selim insanları, bu armanın aşığı bizleri öksüz bırakmayın. Bizi bu insanlardan kurtarın. Kulübümüzü ehli insanlara teslim edin." diye konuştu.