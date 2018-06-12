(Görüntülü) TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından (2)

Gürkan DURAL / BURSA,() Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, maç sonu yaptığı açıklamada, "Onlarla mücadele edebilmemiz için çok iyi oynamamız ve çok iyi enerji ortaya koymamız lazım ama biz çok zor bir ligde zor bir süreçle buraya kadar geldik. Ligin yüzde 90'ını çok iyi oynadık. Oyuncularıma o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Kazanmak istiyorlar ama bir yerden sonra bacakları artık gitmiyor. O güç ve enerji bugün biz de yoktu. Geçen maçta bunu çok harcadık. Bu rotasyonla buraya kadar gelmemiz kolay değildi" diye konuştu. OBRADOVIC: "1 GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR" Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu akşam güzel bir maç oldu. 18 sayı farkla kazanmamız çok önemli değil, TOFAŞ bütün maç boyunca savaştı ve geri gelmeyi başardı. Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım ve sonuna kadar savaşıyorlar. 3-1 oldu bizim için ama henüz bitmedi, bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bu akşam çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Bir önceki maça göre birçok şeyi düzelttik. Savunmamız çok daha iyiydi. Hücumumuz aşağı yukarı aynıydı tek fark bugün daha fazla 3 sayı attık ve maçı kazanmayı hak ettiğimize inanıyorum. Oyuncularımı bu önemli galibiyet için tebrik ediyorum. Konsantre olmalarına devam etmelerini istiyorum şimdi kendi sahamızda oynayacağız ve şampiyon olma ihtimalimiz yüksek. TOFAŞ’ı tebrik ediyorum. Yeni başkanımız Ali Koç’un da burada olarak bizi desteklemesi çok güzeldi, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.