(Görüntülü) The Pony Club Festivali, İstanbul'da başladı (2)

Tulya Kurtulan: Çocuklarımızı sanal ortamdan kurtarmak istiyoruz "Festival 3 ayaktan oluşuyor" HİPP Pazarlama Müdürü Sayime Emine Arslan: Spordan uzaklaşmayalım diye biz de olabildiğimiz kadar destek oluyoruz Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - The Pony Club Festivali, Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından İstanbul Gümüşdere'de 50'den fazla sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye genelinden 4-14 yaş arasındaki çocukların yer aldığı organizasyonda 4 farklı disiplinde yarışmalar düzenlenecek. Festival, Mart - Haziran 2019 tarihleri arasında her ayın ikinci haftasında yapılacak etkinliklerle çocukları ve atseverleri buluşturacak. Eski bir milli binici olan, antrenörlük yapan ve aynı zamanda Tulya Atlıspor Kulübü'nün kurucusu olan Tulya Kurtulan, bugüne kadar çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdi. Çocukları sanal dünyadan uzaklaştırmak adına böyle bir festival düzenlediklerini ifade eden Tulya Kurtulan, "Güzel bir hafta sonunda 50'yi aşkın çocuk ve amatör biniciyle Pony Clup Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bugün ve yarın 4 farklı disiplinde yarışıp, becerilerini geliştirecekler. The Pony Clup'ın dünyada 90'ıncı yılı. Türkiye'de 4 ayaktan oluşan bu organizasyonu düzenleme amacımız oldukça önemli. Çünkü; çocuklarımız günümüzde sanal ortamda, sosyal medyadan, bilgisayardan kafalarını kaldırmıyorlar. Evden dışarı çıkmıyorlar. Onları doğayla buluşturup, kendilerinden çok daha büyük bir canlı olan at gibi muhteşem bir hayvanla tanıştırmak. Onları ata bindirerek kendi kişisel gelişimlerine destek vermek. Kendilerine güvenlerini sağlayarak, doğru bir iletişim kurmalarını sağlamak. At denilen canlı, çok büyük ancak iletişime geçildiği zamanda da keyifli zaman geçirebileceğiniz bir dost, bir canlı. Burada 3 yaşından başlayarak her yaş çocuğa ve anne babalarına, amatör ve hobi binicilerine yönelik bir organizasyon amaçlıyoruz. Amaçlarımızdan birisi de at üzerinde keyifli dakikalar geçirip onlara amatörce de olsa bir yarışma ortamı sağlamak" diye konuştu. "FESTİVAL 3 AYAKTAN OLUŞUYOR" Festivalin 3 ayaktan oluştuğunu belirten Tulya Kurtulan, "3 ayaktan oluşan The Pony Club; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapıldıktan sonra Haziran ayında finali gerçekleştirilecek. Heyecan ve rekabetin artması ve buradaki yarışların bir festivale dönmesini istiyoruz. Finalde başarılı olan sporcularla 3 Ağustos'ta uluslararası The Pony Clup'ta Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacağız. Amerika, Yeni Zelanda, İngiltere gibi ülkelerden gelen çocuklarla bu organizasyonun bir parçası olma şansına sahip olacağız" ifadelerini kullandı. HİPP PAZARLAMA MÜDÜRÜ ARSLAN: SPORDAN UZAKLAŞMAYALIM DİYE BİZ DE OLABİLDİĞİMİZ KADAR DESTEK OLUYORUZ HİPP markası olarak böyle bir organizasyona sponsor oldukları için memnun olduklarını ifade eden HİPP Pazarlama Müdürü Sayime Emine Arslan, "HİPP markası bu işe kendi bebeklerini kaydettikten sonra başlıyor. Yaşamdaki en değerli varlıklarımız için ilk beslenme ürünün yapıyor. Bebek ve çocukların iyi beslenirken aynı zamanda sağlıklı bireyler olmaları için spor faaliyetlerinden uzaklaşmamasını istiyoruz. Bu yüzden böyle bir organizasyonda hem iyi beslenelim hem de spordan uzaklaşmayalım diye biz de olabildiğimiz kadar destek oluyoruz" şeklinde konuştu. Festivalde farklı disiplinlerde at binen çocuklar da hafta sonunda yapılan festival için, hafta sonunda çok güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, arkadaşlık adına böyle organizasyonların çok iyi olduğunu söylediler.