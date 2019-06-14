(Görüntülü) TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı (ARŞİV)

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

İSTANBUL,()





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.



Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu



Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu



Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu



Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu



Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu



Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu



Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu



Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu



Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu



Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye



İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu



Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu



Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu



Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu