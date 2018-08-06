(Görüntülü) TFF Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor, İzmir'e geldi

Akhisarspor Teknik Direktörü Susic: "Kupayı kazanmak sürpriz olmadı"





Bilal Kısa: "Taraftara armağan olsun"







Vrsajevic: Başarımız sürecek"







Onur ATIŞ / İZMİR, ()





TFF Süper Kupa finalinde Konya'da Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenip tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Akhisarspor'da teknik direktör Saffet Susic, kazanılan zaferin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak çalıştırıcı, "Tüm futbolcularımı zafer için kutluyorum. 120 dakika boyuncu güzel bir futbol sergilediler ve kupayı hak ettiler. Herkes çok iyi oynadı. Süper Kupa'yı kazanmak benim için sürpriz olmadı. Oyuncularımız kampta çok iyi çalıştı ve kupayı hak etti" dedi.



Sezona Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Saffet Susic, "2 gün dinleneceğiz. Galatasaray'ın ardından Türkiye'nin diğer güçlü ekiplerinden Beşiktaş'la oynayacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları için ise konuşmak erken. Daha kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz. Elbette gruplara 2-3 büyük takım gelecek" diye konuştu.



Son olarak transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Takımdan gidecek futbolcum yok. Mevcudumuzda 24 özel oyuncum var. Ancak 2 futbolcu daha alabiliriz. Henüz onun kararını da vermedik."



BİLAL KISA: "TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"



AKHİSARSPOR'un takım kaptanı Bilal Kısa ise, tarihi bir başarı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "Çok zor oldu ama Galatasaray'a karşı kazanmak güzel. Yine bir ilki gerçekleştirmek istiyorduk ve başardık. Sezonu iki kupayla kapattık. Artık ligde başarılı bir sezon geçirmeye bakacağız. Beşiktaş maçı zorlu geçecek. Ülkemizi de Avrupa'da temsil etmek üzerimizde baskı oluşturacak. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Güzel bir takımımız, arkadaşlığımız var. İnşallah bu lige yansır" dedi.



VRSAJEVİC: "BAŞARIMIZ SÜRECEK"



AKHİSARSPOR'un Osmanlıspor'dan transfer ettiği Vrsajevic de çok güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi.



İlk maçında ilk kupasını kaldırdığını belirten Boşnak sağ bek, "Güzel bir geceydi. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesine karşı galibiyet kazandık ve kupayı aldık. Bu başarımız önümüzdeki sezonda da devam edecek. Bu sezon çok zorlu geçecek çünkü Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Çok zorlu kulvarlar olacak. Bütün futbolcuları sağlıklı bir şekilde bu maçlarda hazır olmak zorunda. Ama şunu biliyorum ki bu takım güzel şeyler yapacak" dedi.