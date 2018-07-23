(Görüntülü) TFF Plaj Futbolu Manavgat Etabı sona erdi

Mithat ABAKAN MANAVGAT, () Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği TFF Plaj Futbolu Manavgat Etabı sona erdi. TFF Plaj Futbolu Manavgat Etabı dün gece oynanan Cenaze İşleri - Manavgat Yaşam İnşaat ve Elektronik Market - Özdemir Mobilya Özba İnşaat maçlarıyla sona erdi. Cenaze İşleri, Manavgat Yaşam İnşaat karşılaşmasının normal süresi 5-5 berabere tamamlandı. Uzatma dakikalarında takımlar gol atma becerisini gösteremeyince penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Cenaze İşleri karşılaşmayı 8-7 kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan Elektronik Market - Özdemir Mobilya Özba İnşaat maçında ise Özdemir Mobilya Özba İnşaat sahadan 12-11 galip ayrıldı. Bu sonuçların ardından 10 takımın katıldığı ve 8 gün süren turnuvada Özdemir Mobilya Özba İnşaat birinci, Manavgat Yaşam İnşaat ikinci, Elektronik Market üçüncü, Cenaze İşleri ise dördüncü oldu. Toplam 259 golün atıldığı turnuvada Cenaze İşleri'nden Alihan Ünal ile Elektronik Market'ten Ahmet Arıcı 8'er golle gol kralı oldu. Turnuvanın en değerli kalecisi Elektronik Market'ten Hasan Şen olurken, oynadıkları karşılaşmalarda hiç kart görmeyen Game House Kemer Oto Kuaförü takımı en centilmen takım seçildi. Maçların ardından turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından verildi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçenin yaşayan, dinamik ve aktif bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi; Bizler de bu canlılığa katkı yapmak için Manavgat'ta kültürel ve sportif faaliyetlerimizi devamlı canlı kılmaya gayret ediyoruz. Kısa zaman önce bu alanda günde 20 bin civarında insanın toplandığı 5 bin motosiklet sevdalısının katıldığı 1 hafta boyunca Türkiye'nin en güzel aktivitesi Motosiklet Festivali'ni tamamladık. TFF ile beraber yaptığımız plaj futbolunun Manavgat etabını bitirdik. Bu çok özel bir etkinlik. Türkiye'de 16 etabı var, bu 16 etaptan biri Manavgat'ta yapılıyor. 10 takım ve 150 sporcuyla ve halkın da katılımıyla ve coşkusuyla sağ salim bitirdik. Keyifli futbol seyrettik. Buranın birincisi de Türkiye genelinden takımların katılacağı turnuvada Manavgat Belediyesi olarak bizi temsil edecek. Manavgat futbolu seven bir kent, futbolu sahiplenen bir kent ve plaj futboluna önem veren bir kent. 4'üncüsünü düzenliyoruz. Her seferde de bu noktada eksiğimizi tamamlayarak bir üst ölçekte bu işi ülke geneline taşımaya çalışıyoruz.