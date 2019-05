(Görüntülü) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup dünyaya açılan penceremiz

"Ünlü tenisçiler Sultanahmet Meydanı’nda tenis oynadı" "Dünyanın en iyi antrenörleri geliyor "1 ayda 1800 çocuğa ulaştık" Nesrin AYDIN/ANKARA, () Bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Cup, önemli tenisçilere ev sahipliği yaptı. Önceki yıllarda Maria Sharapova, Venus Williams, Elena Dementieva, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki gibi dünya kadın tenisinin yıldızlarını ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta bu yıl da önemli sporcular korta çıktı. Hırvat Petra Martic kariyerindeki ilk WTA şampiyonluğunu elde etti. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Cup'ın yankılarını Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. TTF Başkanı Cengiz Durmuş, 2005 yılından bu yana yapılan turnuvanın gelenekselleştiğini belirterek, "İstanbul Cup'ta hep ilkler yaşanırken, yine bir ilk şampiyon oldu. Final çok güzel oldu ve kendisine yakışır bir turnuva 3 sette bitti. Güzel bir maçtı. 2005 yılında uluslararası bir turnuvaya açılan penceremiz. Açıldığında sporcularımızın puanlarının olmadığı, uluslararası arenalarda tanınmadığı bir tenis yeterliliğimiz vardı. Ancak İstanbul'u 2005 yılında yine Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın desteği ile yaptık. O dönem Venüs Williams gibi, Maria Sharapova gibi dünyanın birçok yıldızı bu turnuvada boy gösterdi. Onların gelmesiyle tenis dünyası Türkiye'de hareketlendi. Hepimizin heyecanı arttı, sporcularımızın heyecanı arttı. Onları görebilmek için, onları seyredebilmek için gelen her tenisçinin artık onlarla antrenman yapabilme şansı elde ettiği, aynı kortlarda antrenman yapıp aynı turnuvalarda oynayabilme şansı elde ettiği bir ortam yaratıldı. Çünkü doğrudan katılabilecek puanlarımız yoktu ama ülkemizde düzenlediğimiz için haklarımız olan 3 ya da 4 tane doğrudan katılım haklarını kullanan sporcularımız 2016'da şampiyon oldu" ifadelerini kullandı. ÜNLÜ TENİSÇİLER SULTANAHMET MEYDANI'NDA TENİS OYNADI Çok keyifli bir turnuvayı geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Durmuş, "Bu sene yine Çağla'nın İpek'in kendi sporcularımızın olduğu yerde onları görebildik. Çok güzel bir ilgi, çok keyifle takip edilen bir turnuva oldu. Maçlar birbirinden değerli, Suarez Navarro gibi, Kuznetsova gibi eski dünya 2 numarasının maçlarını seyretmek heyecanlıydı ve heyecanı biraz daha katlayarak, tüm seri başlarını yenerek gelen ve şampiyon olan sporcular oldu. Bunlar da geleceğin ilk 10'una aday sporcular. Bu turnuvaya katılan herkes aslında aday. Biz de İstanbul Cup'ta gibi bir turnuva yaparız, esas hedefimiz şampiyon yetiştirmek, şampiyon da yetiştirdik ancak her turnuvada şampiyon olmak esas hedefimiz. İstanbul Cup gibi değerli bir turnuva geldiği zaman biz ülkemizin her alanda bilinmesi, tanınması anlamında federasyon başkanı, federasyon yönetimi elbette ki sportif başarı için odaklandığımız şeyin yanında aynı zamanda vatandaş olarak da ülkemizin tanıtımına gelen sporcuların ülkemizi beğendiğine emin olmamız gerekiyordu ve o anlamda etkinlikler de yaptık. Sultanahmet Meydanı'nda sokak tenisi oynattık. Sporcuların oradaki keyfini görmeniz lazımdı. Çok eğlendiler, İstanbul'dan hep böyle güzel anılarla ayrıldıklarını biliyoruz" şeklinde konuştu. "DÜNYANIN EN İYİ ANTRENÖRLERİ GELİYOR" Tenis adına her geçen yıl gelişim gösterdiklerini belirten Cengiz Durmuş, "WTA özellikle uluslararası organizasyonun sahibi kurum. Onlar bu organizasyondan çok memnun. Bu organizasyonda da en önemli desteği Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu verdi. Yine Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin beyin çok büyük destekleriyle yaptık biz bu organizasyonu. Ülkemize layık bir hafta sonu geçirdik. Bunu yaparken dünyanın en iyi antrenörleri buradaydı. Aslında onlardan bir tanesi en azından söyleyebileceğimiz Sascha, daha önce Serena Williams'ın antrenörü en son Osaka'nın antrenörü ve şimdi de Fransız bir sporcunun antrenörü olarak buradaydı. 2011 yılında WTA Şampiyonası'nda burada olduğunu söyledi ve bu yıl buraya geldiğinde çok büyük bir değişiklik çok büyük bir gelişim gösterdiğimizi söyledi. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Antrenörlük bilgisi ile ilgili de bizim sorularımıza merak ettiğimiz konulara antrenörlerimizin gelişimiyle ilgili katkılarına dair de çok güzel şeyler söyleyerek ne zaman istersek gelebileceğini ve gelmek istediğini de söyledi. Aslında biz turnuvayı yaparken sporcularımız en üst düzeyde olsun, antrenörlerimiz eğitilebilsin istiyoruz. Dünyanın en iyi sporcuları en iyi antrenörleri geliyor. Biz mesafeleri kısaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Antrenör bilgisini alabilmek, o sporcuların antrenman bilimini veya beslenme biçimini, fizik kondisyon tarzı her türlü işleyişlerini görerek uygulayan sporcularımızın olması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. "1 AYDA 1800 ÇOCUĞA ULAŞTIK" Başkan Durmuş, bu tür organizasyonları bir taraftan da tenisin tabana yayılması olarak düşündüklerini ifade ederek şöyle konuştu: "İstanbul Cup'la birlikte bizim Tenis Aile Birliğimiz hiç boş durmadı. Gelen tüm sporculardan tişört, raket imzalı olan ünlü sporculardan malzemelerini imzalatarak tenis hayranlarıyla buluşturabilmek, onları kendi sitemizde duyurarak çok güzel bir proje başlattılar. Tenis Aile Birliği'nin 3-4 yıldır başlatmış olduğu proje şöyle. Hepimizin fazladan kullanmadığı malzemelerimiz var. Raket, çanta, top, ayakkabı, tişört, eşofman gibi kullanmadıkları malzemeyi federasyonumuzun Tenis Aile Birliği'nde toplanmasını sağlıyoruz ve toplanan bu malzemelerle özellikle devlet okullarımızdan Türkiye'nin her noktasından bize ulaşabilecekleri bir iletişim ağır kurduk. Bu vesile ile Anadolu'nun her yerinden beden eğitimi öğretmenlerimiz, tenis sevdalı öğretmenlerimiz tenis aile birliğimiz ile diyaloga geçiyor. Biz de o malzemeleri çeşitli bölgelere çeşitli okullara Türkiye'nin her yerine ulaştırabiliyoruz. 1 ayda 1800 kişiye ulaşmışız, onları tenisle tanıştırabilmişiz. Bu tamamen Tenis Aile Birliği'nin çabalarıyla oluyor. Kendi ekonomisini kendi yaratan bir düzen oldu. Biz bu turnuvalar geldiğinde her şeyinden yararlanabilmek için yapıyoruz. Tenisin doğru tanıtılabilmesi için herkese her zaman ulaşılabilmesi adına çaba sarf ediyoruz. İstanbul Cup gibi üst düzey turnuvalar bunu destekliyor."