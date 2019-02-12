Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

(Görüntülü) Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () -  ANTALYA’nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları sona erdi. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası’nda...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - 

ANTALYA’nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları sona erdi.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası’nda 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu mücadele etti. Turnuvanın son gününde büyük erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken Türk sporcular 2 gümüş madalya kazandı. Türk sporculardan Deniz Dağdelen 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ferhat Can Kavurat da 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün oynanan müsabakaların ardından turnuva düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.

Yarın ise 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başlayacak. Bu turnuva ise 13- 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328