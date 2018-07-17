(Görüntülü) Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası Çankırı’da başladı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası" Çankırı’nın ev sahipliğinde başladı. 1700 sporcunun katıldığı turnuva 20 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası" bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 55 farklı ilden 1700'ü sporcu olmak yaklaşık 2 bin kişilik bir kafile katıldı. Müsabakaları yerinde izleyen Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çankırı'nın ilk defa bu kadar fazla katılımla bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Gerginci, " Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Çankırı Belediyesi'nin katkılarıyla 2 bin kişilik kafiyeli ilimizde ağırlıyoruz. Burada Çankırı'nın misafirperverliğini en üst seviyede göstereceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.