(Görüntülü) Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Amacımız saygılı sporcu yetiştirmek"

Ramazan SARICI / ÇANKIRI, ()





Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası" Çankırı'nın ev sahipliğinde devam ediyor. 1700'ü sporcu olmak üzere 2 bin kişilik katılımın olduğu turnuvanın açılış seremonisi bugün Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası" bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 55 farklı ilden 1700'ü sporcu olmak yaklaşık 2 bin kişilik bir kafile katıldı.



Turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un unutulmayacak bir gün olduğunu söyledi. Gerginci, tüm şehitleri rahmetle anarken gazilere acil şifalar diledi.



TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN: "YÜCE İNSANLARIMIZIN ANISINA KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de 15 Temmuz vurgusu yaparak, "Ülkemizin geleceğine yönelik yapılan hain bir saldırıya karşı direnen, şehit olan gazi olan yüce insanlarımızın anısına kulüpler Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



"AMACIMIZ EDEPLİ, ADAPLI, SAYGILI, ÜLKESİNİ SEVEN BİR GENÇLİK YETİŞTİRMEK"



Turnuvaya katılan bütün sporculara başarılan dileyen Şahin, "450 bin lisanslı sporcusu, 5 bine yakın antrenörü 7 bine yakın hakemiyle Türkiye'nin en büyük federasyonu biziz. Amacımız sadece şampiyon sporcu yetiştirmek değildir. Aynı zamanda edepli, adaplı, saygılı, ülkesini seven, ülkesi için canını veren bir gençliği yetiştirmektir. Bütün kulüplerimiz ve antrenörlerimiz de bu amaç uğruna çalışmaktadır. Bununla beraber federasyonların ana amacı olan ülkeyi temsil etme, madalya alma, bayrağı göndere çekme görevini de layıkıyla yapmaktayız. Burada turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim" şeklinde konuştu.



"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası" açılış seremonisine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sporcular katıldı.