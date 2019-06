(Görüntülü) Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: 2020 Tokyo'da milletimizin yüzünü güldüreceğiz (özel)

"Kota müsabakalarında sporcu sağlığına dikkat edilmeli" "Şu an 4 kotamız var" Ercan ATA - Nesrin AYDIN / ANKARA,() - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Şu anda 4 kotamız görünüyor. Fakat mücadelemiz devam edecek, daha fazla kota almaya çalışacağız. Önceden olduğu gibi 2020'de Tokyo'ya iddialı bir şekilde gidip, milletimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 401 gün kala olimpiyat hazırlık sürecini ve madalya beklentisini Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Olimpiyatlar öncesi sporcuların başarılarının madalya için umut verdiğini dile getiren Metin Şahin, "2016 Rio Olimpiyatları'nın bitiminden hemen sonra başlayan kota mücadelelerinde sporcularımız inanılmaz bir gayretle 2016, 2018 ve bugün 2019'da Grand Prix ve puan alınan Uluslararası turnuvalarda dahil olmak üzere her ay dünyanın en güçlü ülkeleriyle bir kota puanı yarışması içerisinde girdiler. Gelinen noktada son dünya şampiyonası ki bizim için çok önemliydi. İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-20 Mayıs tarihinde yapıldı. Şunu gördük ki federasyonumuzun teknik heyetimizin yaptığı çalışmalarla kotanın içinde olan 4 sporcumuz dünya şampiyonasında çok büyük bir başarı göstererek 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla iddialarını devam ettirdiler" ifadelerini kullandı. "ŞU AN 4 KOTAMIZ VAR" Şahin, olimpiyatlar öncesi dünya şampiyonasına katılmanın bir test müsabakası olduğunu belirterek, "Umutların arttığı, motivasyonun çoğaldığı bir şampiyona oldu. Şu anda ilk 6'da olan 4 sporcumuzun da burada madalya alması Tokyo Olimpiyatları öncesi bize çok büyük bir umut ve güç aşıladı. Hedefimiz bütün bu sporcularımızın son aylarda mesela Aralık'ta son bulan kota puanlarını da artırarak hem yerlerini koruyup daha da üste çıkarak Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Şu anda 4 kotamız görünüyor. Fakat mücadelemiz devam edecek, daha fazla kota almaya çalışacağız. Mevcut olan kotaların puanlarını düşürmemeye gayret edeceğiz. Önceden olduğu gibi 2020'de Tokyo'ya iddialı bir şekilde gidip, milletimizin yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz. Bayanlarda 4 kota ile katılma ihtimalimiz yüksek görünüyor. Erkeklerde ise şu anki durumda başarılı giden 2-3 sporcumuz var. Bunların içerisinden de kota şampiyonalarında iyi bir netice bekliyoruz. 2020'nin Ocak-Şubat aylarında kota müsabakaları kıta nezdinde olduğunda orada o gençlerimiz de eğer başarılı olursa kotanın artma ihtimali görünüyor" diye konuştu. "KOTA MÜSABAKALARINDA SPORCU SAĞLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ" Başkan Metin Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla bütün sorunları çözdüklerini ifade ederek şöyle konuştu: "En önemli sorun burada kota müsabakaları yapılırken sporcuların sağlık sorunlarının iyi takip edilmesi. Teknik heyetimiz bu noktada sistemin içerisine dahil olan masör, fizyoterapist, en kısa yoldan tedavi noktalarının ne şekilde yapılabileceğine doktorumuz ve heyetimiz her türlü önlemi aldığı için şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Tabii ki ufak tefek kısa sakatlıklar olabilir. Bizim amacımız bu kotayı alan sporcularla beraber bir de yedek sporcularımız var aynı kotanın içerisinde 2 sporcu ile devam etmek ki dünyada 1-2 ülke bu şekilde devam edebiliyor. Bu noktadan yola çıkarak onları sağlıklı bir şekilde 2020 Olimpiyatlarına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir eksiğimiz yok. Eksiğimizin kapatılması noktasında bize her türlü desteği Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na da buradan teşekkür ediyorum. İyi bir koordinasyon içerisinde Tokyo'ya hazırlanıyoruz. Bu toplamdaki sayıyı artırarak inşallah milletimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Türk milleti ve sayın cumhurbaşkanımız şundan emin olsun ki tekvando orada milletimizin bayrağını dalgalandıracaktır. Allah çalışana verir. Biz de çalışıyoruz. Dünyanın en güçlü ülkeleriyle, Çin, Amerika, İspanya, Almanya, Fransa bütün bu güçlü ülkelerle yarışarak onların önünde devam ediyoruz. Onların imkanları geniş olabilir, bizim ruhumuz büyük. Görünen tabloda inşallah çok güzel sonuçlar çıkacak diye ümit ediyorum."