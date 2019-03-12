(Görüntülü) Tek gözlü at Dadaş, 4'üncü kez şampiyon oldu

TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nün tek gözlü atı 'Dadaş' 4'üncü kez şampiyon oldu. 6 yıl önce ahırda sol gözüne çivi batması sonucu engelli kalan 10 yaşındaki Dadaş, 300 metrelik parkuru 24 saniyede tamamladı. Seyisine altın madalya, kulüp başkanına plaket kazandıran Dadaş'ın tek gözlü olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'ndaki şampiyona büyük bir heyecana ev sahibi oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 31 kulübün sporcuları, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek çıkış verilen sporcular, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. Yaklaşık 15 santimlik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Seyirciler, destekledikleri sporcuları motive etmeye çalıştı. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarını dörtnala sürdü. 300 metrelik parkuru en yakın rakibine 3 saniye fark atarak 24 saniyede tamamlayarak şampiyonluğu 4'üncü kez kazanan 'Dadaş' kulübüne büyük bir başarı kazandırdı.

Şah Dadaş Altı Spor Kulüp Başkanı Hatem Yıldırım, gözünden engelli olan Dadaş ile gurur duyduklarını söyledi. Tek gözlü olmasına rağmen 4 kez şampiyonluğunu kazanan Dadaş'a gözü gibi baktığını belirten Yıldırım, Dördüncü kez şampiyonluk duygusu çok güzel. Kulübümüzün sporcusu Yıldıray Kulaçoğlu, daha iyi mücadele etti ve daha cesaretliydi. Parkur dönemecinde rakiplerimiz atlarını yavaşlattılar ama bizim sporcunun cesareti olduğu için yavaşlatmayıp aksine son sürat girdi. Hızını zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkardı. Virajda devrilme riskini de aldı. Allah bu şampiyonluğu 4'üncü kez dadaş sayesinde bize nasip etti. Biz Dadaş'ı bugün kadar hep arpa ve yem ile besledik. O da bunun hakkını verdi. Dadaş'ı 6 yıl önce kulübümüze aldığımızda ahırda gözüne çivi batması sonucu kör oldu. Ama o hiçbir zaman pes etmedi ve şampiyonluklara abone oldu diye konuştu.

Dadaş'ın parkurda bir rüzgâr gibi uçtuğunu söyleyen seyisi Yıldıray Kulaçoğlu ise, Bu zorlu mücadelenin tek galibi Dadaş'tır. Tek gözle koşmak çok zor bir şey. Ama o bunu hiç sorun etmiyor. Kendisine güvendiğim için hep koşturdum ve ipi göğüsledik. Onu çok seviyorum dedi.

Öte yandan yapılan yarışma sonunda ikinciliği Can Dadaş Atlı Spor Kulübü, üçüncülüğü de Şengel Atlı Spor Kulübü kazandı.