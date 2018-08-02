(Görüntülü) Tamer Tuna: "Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz"

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS () - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sivas'taki hazırlıklarımız oldukça iyi geçti. Lige kadar olan kısımda da bu hazırlıkların sonuçlarını almak istiyoruz. Başlangıçlar her şeyden önemli. Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve pas çalışması yapıldı. Tam kadro gerçekleştirilen idmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Demir Grup Sivasspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında cumartesi günü 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2'nci Lig ekibi Gaziantepspor ile karşılaşacak. "LİGE İYİ SONUÇLARLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ" Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tamer Tuna lig hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, "Başlangıçtan bu zamana kadar hem hedeflerim hem de düşüncelerimin lige dayalı olduğunu biliyoruz. O yüzden bir aylık süreçte çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sivas'taki hazırlıklarımız da oldukça iyi geçti. Lige kadar olan kısımda da bu hazırlıkların sonuçlarını almak istiyoruz. Başlangıçlar her şeyden önemli. Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz. Bu süreci de iyi geçirelim sezon sonuna kadar. Tabii ki transfer periyodu, oyuncularımızın bu zamana kadar ve geçen seneden gelen hem takım olarak, hem de pozisyon olarak neler katabiliriz, neleri geliştirebiliriz, onlara yoğunlaşmıştık. Artık Alanyaspor maçı ile başlangıcımızı iyi yapmak istiyoruz. Aramıza katılan oyuncular oldu. Katılacak olan arkadaşlar var ve çalışmalar devam ediyor. Kanat, forvet ve stoper ihtiyacımız var. Oldukça iyi bir seviyedeyiz. Lig başlayana kadar daha da iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor'un hem kendi adına hem Sivas şehri adına hem de markası adına bugüne kadar gösterdiği başarıları yukarılara taşımak için mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyacak bir takım var" dedi.