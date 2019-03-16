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(Görüntülü) Tamer Tuna: Ligde kalacağız

"Ortak kararlarlar alınması gerekiyor"    Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Tamer Tuna, "24 puan var önümüzde. Takımımızı biliyoruz. Bu 8 haftada lider bitirecek potansiyelimiz var. Ligde kalacağız" dedi. Spor Toto Süper...

"Ortak kararlarlar alınması gerekiyor" 


 

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Tamer Tuna, "24 puan var önümüzde. Takımımızı biliyoruz. Bu 8 haftada lider bitirecek potansiyelimiz var. Ligde kalacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda beklentilerin biraz altında kaldıklarına dikkat çeken Tamer Tuna, "Oyuna başlangıçta nasıl oynamamız gerektiğini, bizim oyunumuzun nasıl olması gerektiğini bilerek başladık. İlk yarı bunu yaptık. Ama pozisyon anlamında karşılığını alamadık. Önde baskıyı olması gereken zamanlarda iyi yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyonları değerlendirmedik. İkinci yarıya gol yiyerek başladık ama oyun disiplininden kopmadık. Topsuz alanlarda iyiydik. Topa da sahip olarak merkez ve kanatları iyi kullandık. Olması gereken Göztepe'nin biraz alıntısıydık ikinci yarı. Kalan 8 maçta neler yapabileceğimizi biliyoruz. 24 puan var önümüzde. Takımımızı biliyoruz. Bu 8 haftada lider bitirecek potansiyelimiz var. Ligde kalacağız. Camia da buna kenetlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"ORTAK KARARLARLAR ALINMASI GEREKİYOR" 

Yabancı futbolcuların takımlarına yaptıkları katkının bilindiğini söyleyen Tuna, "Bunlar hep tartışılıyor. Herkes konuşuyor. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum ve yabancı sayısının bize ne kattığı önemli. Yabancı oyuncuların takımlara katkısı biliniyor. Bu dengenin ortak noktada bulunması lazım. Kendi yorumum önemli değil çünkü teknik adamlar çerçevesinde bir toplantı yapılmıyor. Kişisel anlamda konuşuluyor bu konular. Türk futbolunun birçok sorunu var. Oyun ve futbolcu gelişimi etkileyen sorunlar var. Ortak kararlarlar alınması gerek" diye konuştu. 

 

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