(Görüntülü) Strongman Alanya şampiyonu Travis Ortmayer oldu

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League Alanya etabının birincisi ABD’li Travis Ortmayer oldu.



MLO Strongman Champions League 2019 Dünya Serisi’nin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alan Alanya etabının ikinci günü İskele Şelale Meydanı’nda yapıldı. Organizasyon Alanya Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Sporcular 14 tonluk Tır çekme, 1400 kilogram araba kaldırma ve 2 tonluk pikap araba ittirerek en hızlı şekilde 125 kilogram kum torbalarını içine koyma yarışı gerçekleştirdi.



Yarışın birincisi ABD’den katılan Travis Ortmayer oldu. İkinciliği Almanya'dan Dennis Kohlruss, üçüncülüğü Hollanda'dan Alex Moonen elde etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Arif Tok verdi.