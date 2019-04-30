(Görüntülü) Sporu vatandaşın ayağına götürecekler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()- GENÇLİK ve Spor Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, 'Alo Spor' projesiyle yoğun iş temposu nedeniyle spor salonlarına gidemeyenlerin ayağına sporu götürecek. Projenin startını veren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor psikoloğundan antrenöre kadar tüm uzmanlarla spor yapmak isteyen herkesin hizmetinde olacaklarını söyledi. Spor merkezlerine gidemeyen, yoğun iş temposundan dolayı spora zaman ayıramayanları sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Alo Spor' projesi kapsamında 2 araç hazırlandı. İnsanlara kendi evlerine, mahallelerinde, sitelerinde ücretsiz bir şekilde spor yapma imkanı sunan proje kapsamında uzman antrenörler, fizyoterapistler, spor masörleri ve spor psikologunun hazır bulunacak. KABAKCI: SPORU, SİTELERE VE İŞ YERLERİNE KADAR YERLEŞTİRECEĞİZ Projenin tanıtımını düzenlediği bir basın toplantısıyla yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye'de bir ilk olan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kahramanmaraş'ı spor kenti yapma yolunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kabakcı, şunları söyledi: "Biz bu şehirde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ‘Alo Spor' projesiyle 7 gün 24 saat farkındalık oluşturmak adına sporu ve sporun gelişimini, gençliğimize, 7’den 70’e herkesin hayatına yerleştirme, spor kültürünü oluşturma ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına görevimizi tam anlamıyla yapıp halkımızın hem imkanlar neticesinde beğenisine sunma hem de tabiri caizse sporu eve, iş yerine, sitelere, mahallelere kadar yerleştirip bu çalışmaları saha ve alan çalışması olarak uzman antrenörler eşliğinde, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz ve aynı zamanda beslenme uzmanlarına kadar her türlü lojistik desteği verebileceğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Bu proje ülkemizde bir ilk, aynı zamanda iki tane mobil aracımızla bu çalışmaları sahada bizatihi uygulayacağız."