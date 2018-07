(Görüntülü) Sports International’da ‘Zumba Partisi’

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – ANKARA’da, ‘Zumba’ tutkunları Sports İnternational’da gerçekleşen ‘Zumba Partisi’ etkinliğinde bir araya geldi. Sports İnternational kulübü üyeleri, Zumba Eğitmenleri Selim Küçükarpacı, Gizem Saygılı, Büşra Durmuş, Oben Lermi ve Yeşim Astı eşliğinde zumba dansı yaparak doyasıya eğlendi. Eğitmenler ile birlikte hareket eden 150 kişilik grup yaklaşık 1 saat boyunca dans etti. Zumba ile eğlenerek kalori harcadıklarını ifade eden Zumba Eğitmeni Selim Küçükarpacı, bu dansın herkes tarafından yapılabildiğini ve o yüzden dünyada ve Türkiye’de çok fazla tutulduğunu belirterek, kulüplerinde de zumba derslerinin devam ettiğini söyledi. ‘ZUMBAYI HER YERDE YAPABİLİRSİNİZ Zumbanın açık alanda yapılmasının daha avantajlı olduğunu belirten Küçükarpacı, şöyle konuştu: “İnsanlar daha çok eğleniyor. Bizde açık havada yapmayı daha uygun görüyoruz. Zumba yaklaşık 50 dakika sürecek. Aktif bir şekilde yapabilirsek, bizde ortalama 700-800 kalori yakacağımız düşünüyoruz. Ayrıca zumbayı her yerde yapabilirsiniz. Ama eğitmenin zumba eğitimini almış olması gerekiyor.” ‘MUHTEŞEM BİR ENERJİSİ VAR’ Zumba Eğitmeni Kübra Eroğlu da, “Dansın yanı sıra fitness egzersizleri olduğu için tamamen vücutta kasların gelişimi için, sağlık ve psikoloji açısından her türlü faydalı bir spordur. Bu alanda olduğum için çok mutluyum. Muhteşem bir enerjisi var. Kadınlar, erkekler, çocuklar ve engelliler, herkes bu sporu yapabilir. Zumba her şekilde var” dedi. ‘KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUM’ Kulüp üyesi Pelin Taşanlar ise, 3 yıldır zumba yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Eğitmen değilim ama zumba gönüllüsüyüm. Zumba tamamen deşarj olmaya yarıyor. Hocayı izlerken hem müziği dinlemek hem de hareketleri yapmak istediğiniz zaman, hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Çok eğlenceli ve kalori yaktırıyor. Ben 9 kilo verdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.