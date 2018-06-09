(Görüntülü) SPOR Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri hayatını kaybetti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri hayatını kaybetti Enis TABAK, Priştine, () - Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vokrri'nin sabah spor sırasında fenalaştığı acil olarak Priştine'deki hastaneye kaldırılan Vokri'nin tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı açıklandı. Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Vokrri, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyordu. Fadil Vokrri kimdir Kosovalı tanınmış futbolcu Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova'da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe'de top koşturdu. Fransız Nimes takımından transfer olan futbolcu 12 kez Yugoslav Milli formasını giydi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa millî takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı.