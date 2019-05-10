(Görüntülü) Spor basını Güreş Federasyonu'nun iftarında bir araya geldi

Aydın: Olimpiyatlarda da başarılı olmak istiyoruz İSTANBUL,() Türkiye Güreş Federasyonu'nun geleneksel iftar yemeği, spor medyasını bir araya getirdi. İstanbul Pullman Otelde gerçekleştirilen iftar yemeğinde 70'den fazla gazeteci bir araya geldi. Yemekte ilk olarak söz alan Türkiye Güreş Federasyonu Basın Müşaviri Gazeteci Murat Çimen basın toplantısına katılan basın mensuplarına teşekkür ederek "Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Rekor düzeyde bir katılım var. Bizler kurduğumuz haber ağı sayesinde medyaya sürekli olarak haber geçiyoruz. Sizlerden ricamız bugünden önce olduğu gibi bugünden sonrada, ata sporumuz, Peygamber sporumuz güreşe destek olmanız. Katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum " dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak istediklerini dile getirdi. Musa Aydın, "Göreve geldiğimiz 2015 yılından sonra Avrupa şampiyonalarında sürekli artan bir grafikle İstiklal Marşımızı okuttuk. Avrupa'ya adeta İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Tüm bu başarılara imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene Avrupa güreş şampiyonasında 16 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir başarıya imza attık" şeklinde konuştu. "ÇOK ŞANSLI BİR ÜLKEYİZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Aydın, "Bizim sporcularımız şampiyon olduklarında daha terleri soğumadan arayıp tebrik ediyorlar. Bu durum bizim sporcularımızı çok motive ediyor. Bundan dolayı ülke olarak çok şansı olduğumuzu düşünüyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "OLİMPİYATLARDA DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ" 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dair hedeflerinden de bahseden Başkan Aydın, şunları söyledi: "Bu sene yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası bizim için çok önemli. Burada ilk 6'ya girecek sporcularımız olimpiyat için kota alacak. Bizim hedefimiz kota almak değil. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçmişte olduğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu Ramazan Ayı'nın bizlere olimpiyatlar öncesi şans getirmesini diliyorum." İftar yemeğinin ardından Musa Aydın gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Aydın, ağır sıklette güreşen sporcuların partner sıkıntılarıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi "Taha Algül, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp'in en büyük sıkıntıları partner. Biz Taha Akgül için 3 Gürcü güreşçi getirip Taha'nın sıkıntısını giderdik. Bu güreşçiler sayesinde Taha, Avrupa şampiyonluğunu puan bile vermeden kazandı. Rıza Kayaalp içinse Olimpiyat Şampiyonu Lopez'le görüştük. Kendisi ve hocası gelmeyi kabul ettiler. Eğer ülke federasyonları da uygun görürse Dünya şampiyonası öncesi kampa katılacak." dedi. "BİLİMSEL ÇALIŞIYORUZ" Bir gazetecinin başarının sırrını sorması üzerine ise başkan Aydın şöyle konuştu "Geçtiğimiz yıllarda Teknik Direktörlerimiz takımın hem hocası, hem psikoloğu, hem diyetisyeniydi. Bu durum çalışmaları olumsuz etkiliyordu. Artık takımlarımızın diyetisyeni, psikoloğu, kondisyoneri var. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Başarının sırrı da burada gizli" dedi.