(Görüntülü) SPOR Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi

Adnan AÇIKGÖZMERSİN, ()

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi. 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya alan Türkiye, organizasyonu birinci tamamladı.

Mersin Cimnastik Salonu'ndaki organizasyonda 16 farklı ülkeden 55 sporcu; paralel, asimetrik paralel, atlama, halka, kulplu beygir, yer, denge ve barfiks branşlarında madalya mücadelesi verdi.

Türkiye'yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Demet Mutlu, erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz temsil ederken, milliler turnuvayı 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile birinci sırada bitirdi.

Turnuvaya katılan diğer ülkelerden Kanada, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; Romanya, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; İrlanda ve Hindistan 1?er altın, Büyük Britanya, 2 gümüş, 1 bronz; Endonezya, 1 gümüş, 1 bronz; Bulgaristan 1 gümüş; Hollanda, 1 bronz; Şili ve Azerbaycan da 1?er bronz madalya aldı.