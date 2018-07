(Görüntülü) Sözleşmeleri feshedilen Nobre ve Burhan Eşer: "Protesto etmedik" (3)

Sözleşmeleri feshedilen Nobre ve Eşer: "Protesto etmedik" Zafer KUMRU /ERZURUM,() Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yönetim kurulu tarafından, şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu iddiası ile önce süresiz kadro dışı bırakılan daha sonra da karşılıklı sözleşmeleri feshedilen Mert Nobre ve Burhan Eşer, 'ya konuştu. Kaptanı oldukları takımı hiçbir zaman protesto etmediklerini belirten Eşer, "Hiçbir zaman kulübümüzü rencide edecek bir duruma getirmedik" dedi Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da toplanan mavi-beyazlı futbolcular protesto amacı ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler, protestoyu başlattıklarını düşündükleri kaptanlar Mert Nobre ve Burhan Eşer’in süresiz kadro dışı bırakılmasına ve Mert Nobre’ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer’e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Daha sonra kulüp yönetimi iki futbolcu ile birlikte karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetti. Yaşanan bu olaylardan sonra Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunun kulübün her iki kaptanı Mert Nobre ve Burhan Eşer olayın açıklandığı gibi olmadığını söyledi. "TAKIM ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINI ARADIK" 19 Mayıs'ta şampiyonluğu garantiledikleri Play off finalinden sonra Temmuz'un 2'sinde kampta toplandıklarını ve hiçbir şekilde bir ödeme alamadıklarını ve kulübe giderek tekrar anlaşmak istediklerini söyleyen Burhan Eşer, "Kulüp bize maliyetlerimizin yüksek olduğunu söyledi. Bize bu konuda fedakarlık yapıp takımla aynı seviyeye getirmemizi istediler. Hem ben hem Nobre takım kaptanları olarak gerekli indirimde bulunduk.Takım kaptanları olarak kulübümüze, 'Arkadaşlarımızın istekleri var. Bu ödemelerle ilgili nasıl bir plan düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız ? diye bilgi almak istedik. . Yönetimde bize, 'Fedarasyondan bir ödeme gelecek. Ne zaman gelirse yani kamp başlamadan ödeme yapacağız' dediler. Kamp başladı ancak hiçbir ödeme yapılmadı. Hatta buna Ümraniye play off maçının pirimi de dahil. Nobre kampta, Ünsal Kıraç'ı arayıp takımın ödeme beklediğini ve bu ödemenin ne zaman yapılacağını sordu. Kıraç'da 2-3 gün içinde bütün alacaklarınızı kapatacaklarını söyledi. Aradan bir hafta geçti sadece 10 maç başı ödeme yapıldı. Yabancılarında birer maaşı yapıldı. Hocalarımıza, personele hiçbir ödeme yapılmadı. Biz diğer alacaklarımız konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz dediğimizde o zaman bize 'bakarız' dediler ve bir irtibat kopukluğu oldu. Bir daha ulaşamadık. Kampta başka kimse olmadığı için Sportif Direktör Zafer Demir'e konuyu sorduk. Zafer Demir ben konuşuyorum, söylüyorum falan filan dedi. Ama hiç bir geri dönüş olmadı. Biz Zafer Demir'e, 'İlk etap kampı bitiyor. İkinci etap kampı başlayacak. Bize 2'nci etap başına kadar bir şeyler söyleyin. Oyuncu grubu bizimle konuşuyor. Biz takım kaptanları olarak onların haklarını savunmakla yükümlüyüz. Hocalarımıza hiç ödeme yapılmamış' diye ilettik. Ya da olamayacaksa gelin bunu takıma deklare edin. Hiç bir şekilde bir geri dönüş olmadı. Artık Zafer Demir söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyoruz" diye konuştu "UÇAKLAR RÖTARLI GELDİ, O YÜZDEN İDMANA GEÇ GELENLER OLDU" İkinci kampın 19 Temmuz'da Erzurum'da başladığını ve ilk antermanında saat 18.30'da olduğunu sözlerine ekleyen Burhan Eşer şunları söyledi: "Çoğumuz Ankara uçağı ile geldiğimiz için saat 17.40'ta otele giriş yaptık. Dört tane arkadaşımız İstanbul uçağı ile geldiği için rötarlı geldiler. Onların saat 19.00'da giriş yapacaklarını öğrendik. Hocamızın bilgisi dahilinde futbolcular bizi aradılar uçaklarının rötar yaptıklarını söylediler. Onlar saat 19.00'da giriş yapacakları için bizde hocamızla antrenmanı 19.30'a aldık. Oyuncu grubu geldikten sonra hocamızla bir görüşme yaptık. Hocamıza, yönetimle görüşebildimi diye sorduk. Ödemeler ile ilgli ne diyorlar. Takım arakadaşlarımız da bize soruyordu. Hocamız'da akşam yönetimin anteranmana geleceklerini gerekli açıklamaları yapacaklarını söylediler. Bizde tüm takım halinde antrenmana çıktık. Geçen süreçte ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Daha sonradan öğrendik ki taraftralara gidip takım antrenmana çıkmayarak protesto yaptıklarını söylediler. Biz protesto yapsaydık. Biz Erzurum'a gelmezdik. Geldiysekte antrenmana çıkmazdık. Takım halinde çıktık antrenmana. Tabi o zaman başka söylemler, başka gelişmler olmuş. Haberimiz yok. Antrenmanımızı yapıp otele geldikten sonra yönetim kurulunun takım kaptanları olarak bize evrak göndererek savunma istediler. Bizde gereken savunmamızı yaptık. Olay protesto değil. sadece arkadaşlarımızın uçaklarının rötar yapması ve hocamızın direktifi doğrultusunda 19.30' alınması ondan dolayı böyle bir gelişme olduğunu belirttik. Ertesi gün kulübe çağrıldık. savunmamızı yazılı bir şekilde verdik. Kulübümüz, bize karşı sizi kadro dışı bırakıyoruz yazısını gönderdi. Kadro dışı kalan futbolcunun suç işlemesi lazım ki yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılsın. Bizimde böyle bir suç işlemediğimizi, kadro dışı bırakılmayı kabul etmediğimizi belirttik. 20 yıl sonra çıkmış Büyükşehir Belediye Erzurumsporun iki kaptanları olarak gördüğümüz muamele karşısında bizde yönetim kurulu ile konuşup biz karşılıklı anlaşalarak sözleşmemizi fesh etmek istiyoruz dedik. İkimizde 15 yıllık futbol kariyerimizde ilk defa kadro dışı bırakıldık. 15 yıldır hiçbir kulüpte hiçbir yerde saygısılığımız olmamıştır. Hiçbir hoca,kulüp başkanı,yönetici ile bir problemimiz olmamıştır. Parayı hiçbir zaman sorun etmedik. Oynadığımız kulüplerde paralarımızıda bırakıp ayrıldığımız olmuştur. Ama şampiyonluk yaşadıktan sonra takım kaptanı olarak oyuncuların haklarını savunduktan sonra bize karşı yapılan bu muameleyi kabul edecek karakterde insan olmadığımızı bu şekilde kadro dışı kararını kabul etmeyeceğimizi kadro dışı kalmaktansa karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshedeceğimizi belirtti. O olaydan sonra çok üzgünüz. Şimdiye kadar başımıza hiç böyle bir olay gelmedi. Burada kesinlikle ne benim ne Nobre'nin para beklentisi açısından karşılaştığımız bir durum değildir. Biz o kaptanlık bandını takıyorsak bazı şeylerin sözcüsüyüzdür. Biz şampiyon olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız şehre teşrif ettiğinde beraber onu karşılayıp kupayı verdik. Hatta kendisi, 'Ödemelerinizi aldınız mı?' dedi. Biz de 'evet' aldık dedik. Hiçbir zaman kulübümüzü rencide edecek bir duruma getirmedik. Kafamızı dinleyip sağlıklı bir şekilde futbol hayatlarımızı devam ettireceğiz." NOBRE: "BU TAKIMA ÇOK EMEK VERDİK" İki yıldır mavi-beyazlı kulüpde olduğunu belirten Mert Nobre ise, "Herkes ne oldu, porblem nedir diyordu. Problem para değil. Biraz saygısızlık. Ben iki senedir buradayım. Bu takıma çok emek verdik. Geçen sene lig başladı kimse beklemiyordu Erzurum şampiyon olacak. Biz sadece başkana ödemelerimizi istedik. Bu takım aynı aile gibidir. Ben ve Burhan beklemiyorduk kadro dışı bırakılmayı. Bu kulübe çok emek verdim" dedi