(Görüntülü) Sivasspor Bolu'da kamp çalışmalarına başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() SPOR Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Tamer Tuna iyi bir takıma sahip olduklarını, 3-4 takviye ile daha başarılı olacaklarını söyledi. Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Bolu'ya geldi. Karacasu beldesinde bir otele yerleşen kırmızı beyazlı ekip, sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıktı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde ısınma koşusu, top kapma, pas ve kuvvet çalışması yapan Sivassporlu futbolcuların oldukça istekli olduğu gözlendi. Antrenman sonrası kamp çalışmalarını değerlendiren Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna, iyi bir hazırlık dönemi sürdürdüklerini ifade ederek, "Oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Orada kaldığımız 8 gün boyunca ön hazırlığımızı ve adaptasyon aşamasını iyi geçtik. Açıkçası iyi de bir takımımız var. 3-4 takviye olduğunda ligdeki geçen seneki başarının üzerine daha iyi başarıyla devam edeceğini düşünüyorum. Hazırlıklarımız oldukça iyi geçiyor. Sivasspor'un önümüzdeki yıla özgü kendine dönük hedefleri burada yaptığımız ilk aşama çalışmaları ve ikinci aşama çalışmalarıyla istediğimiz planda devam ediyor. Umarız ki ligde de tüm hedefleri geçen yılın üzerine koyarak hem oyun anlamında, hem de sıralama anlamında daha iyi bir pozisyonda kendimize ligde yer bulmak istiyoruz" dedi. Tuna kamp döneminde hazırlık maçları oynayarak yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "Burada iki gün sonra Tractor Sazi takımıyla bir maç oynayacağız. Sonrasında 19'unda bir maçımız daha var. Sonrasında 2 hazırlık maçı daha yapacağız. Bunlardan birisi Boluspor'la planlandı. İkincisini belki Sivas'ta yapacağız. Sonraki dönemde de Ankara'da katılacağımız TSYD Turnuvası var. Onunla da hazırlıklarımızı tamamlamış, lige en iyi şekilde girmiş olacağız" diye konuştu. Transfer çalışmalarına da değinen Tuna, kamp döneminde aralarına katılacak oyuncular olacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "Eksik mevkilerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hep vardı. Görüştüğümüz, pazarlık halinde olduğumuz oyuncular var. Yönetim benden önce de zaten iyi çalışmaktaydı. Onlara ve bizim planlarımıza dönük de belli çalışmalarla birleştirildi. Şu an o görüşmeler yapılıyor. Kamp döneminde aramıza katılan oyuncular olacaktır. Lig başlamadan bu tamamlamayı gerçekleştireceğiz, lig başladıktan sonra da oraya bırakacağımız bazı eksikliklere dönük çalışmalara da devam edeceğiz." Tamer Tuna, ligdeki hedefiyle ilgili olarak da, "İlk anlaştığımda da söylemiştim, Sivasspor takımının bugüne kadar bu imajı, iyi yönetim, iyi futbol anlayışı, ligden bir sezon düşmüş olsa da o coşkuyu hiç kaybetmeden hemen hak ettiği ve kendi pozisyonuna dönmüş olması büyük avantaj. Biz daha da üste çıkarmak istiyoruz bunu. Hem sıralama anlamında hem de her oynadığımız maçta taraftara zevk verecek, oyun anlayışıyla, skorlarla mesajımız olacak. Tüm hedefimiz bu" dedi.