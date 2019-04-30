(Görüntülü) Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

DEMİR Grup Sivasspor, kendi evinde konuk edeceği lider Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 31'inci haftasının açılış maçında Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale ve geniş alan oyunlarına yer verildi. Maç hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.