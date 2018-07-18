(Görüntülü) Simge Elif, yürümeyi ve Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da her 1000 doğumdan birinde görülen spina bifida (omurilikte gelişim bozukluğu) hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz (22), 4 ay önce başladığı halter sporunda ilk şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Sol ayağındaki kısmi felç nedeniyle tekerlekli sandalyeyle antrenmanlara gelen Simge Elif, zayıf ayak kaslarını güçlendirmek için başladığı halterde Avrupa şampiyonluğunu kazanıp, yeniden yürümeyi hayal ediyor.



Antalya'da oturan Simge Elif Poyraz, her 1000 doğumdan birinde görülen, spina bifida hastalığıyla dünyaya geldi. Poyraz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Simge Elif, anne karnında omuriliği gelişmediği için 12 yaşında sol ayağında kısmi felç oluştu. Yürüme zorluğu yaşayan Simge Elif, uzun süre tek koltuk değneğiyle yürüdü. Engelli olması nedeniyle lise eğitimini tamamlamayan Simge Elif, hastalığını yenmek için mücadele başlattı. 2 yıl önce ameliyat olan Simge Elif, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.



İLK ŞAMPİYONADA İKİNCİ OLDU



Fizik tedavi gördüğü sağlık merkezinde tanıştığı arkadaşının yönlendirmesiyle spora başlayan Simge Elif'in hayatı, halterdeki başarısıyla bir anda değişti. Zayıf sol ayak kaslarını geliştirmek için 4 aydır halter antrenmanı yapan Simge Elif, ilk ayında Konya'da katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik kazandı. Kısa sürede ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşayan Simge Elif, gücünü herkese kanıtlamak için Avrupa şampiyonu olmayı ve tekerlekli sandalyeden kurtulup, yürümeyi çok istediğini söyledi. Halter sporunun kas gelişimine olumlu katkı sağladığını dile getiren Simge Elif, yeniden yürüyebilmek için çok çalışıp güçlenmek istediğini, bu süreçte de başarılarıyla anılan milli sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.



HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU



Antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda günde 7 saat antrenman yapan Simge Elif, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti. Milli takım sporcusu olmayı hayal ettiğini anlatan Simge Elif, yaşama olan tutkusunu şöyle anlattı:



"Sol bacağım kısmi felç. Önceden yürüyebiliyordum, 2 yıl önce ameliyat oldum, artık yürüyemiyorum. Halter sporuna başladıktan sonra kendimi güçlü hissediyorum. Halter sporuyla, başarılarımla özgüvenim arttı. Spora başladıktan bir ay sonra Türkiye ikincisi oldum. Büyük hedeflerim var. Herkese inat bu sporu başaracağım, şampiyon olacağım. Avrupa şampiyonasına katılıp, başarılı olmak istiyorum. En büyük destekçim annem, ailem. Fizik tedavi ve sporla yeniden ayağa kalkacağım. Kaslarım zayıf olduğu için yürüyemiyorum ama zoru başaracağım."



'HAYATA KARŞI AYAKTA DİMDİK GÜÇLÜ OLACAĞIM'



Engelli birey olarak eve kapalı olmayı asla kabul etmediğini vurgulayan Simge Elif, "Kimseye kulak asmadan, engelli olmayı kabul etmeden hayatıma devam ediyorum. Denize, gezmeye gidiyorum. Anne ve babalara sesleniyorum engelli bireyler kesinlikle eve kapatılmamalı. Ben yaşamayı seviyorum, sorunsuz nefes alıyorum. En sonunda ayağa kalkacağım, bu hayata ve insanlara karşı dimdik ayakta güçlü olacağım" dedi.

