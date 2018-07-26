(Görüntülü) Sertan Yiğenoğlu Tek düşüncem, verilecek fırsatları iyi değerlendirmek

Tolga YANIK KONYA,() -

Atiker Konyaspor'un genç futbolcusu Sertan Yiğenoğlu, tek düşüncesinin kendisine verilecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.

Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Samuel Eto?o ve Adis Jahovic gibi önemli isimlerle aynı takımda yer almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Sertan Yiğenoğlu, Atiker Konyaspor?a transfer olduktan sonra geçen seneyi Anadolu Selçukspor?da kiralık olarak geçirdim. Benim adıma gerçekten kendimi gösterme adına önemli bir fırsattı. Türkiye?de ilk senemdi. İyi bir sezon oldu. Tecrübe kazandım. Bütün maçları oynadım ve 4 gol attım. Allah?ıma çok şükür Atiker Konyaspor ile sezon başı ilk kampına katıldım. Oradan da hocam beni Hollanda?da yapılan ikinci kampa getirdi. İnşallah hayırlısı ne ise o olur ve iyi bir sezon geçiririz? dedi.

TECRÜBELİ İSİMLERLE AYNI TAKIMDA OLMAK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Takımdaki tecrübeli isimlerle bir arada olmaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini belirten, Sertan Yiğenoğlu, ?Bu gerçekten çok önemli bir fırsat. Takımda Ali Turan, Uğur Demirok, Serkan Kırıntılı gibi mevkim itibarıyla tecrübelerinden çok şey kazanacağım isimler var. Büyük bir takımda oynuyoruz ve genç oyuncu olarak hatalar yapabiliriz. Böyle durumlarda bizimle konuşuyorlar, hatalarımızı söylüyorlar ve destek oluyorlar. Bu da genç oyuncu için en güzel duygu. Böyle önemli ve büyük isimlerle oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Eto?o zaten kampa ilk geldiği gün 5?e 2 nasıl oynanır bize gösterdi. Adis?e karşı antrenmanlarda 1?e 1 oynamak süper bir şey. Benim gibi Almanca konuştuğu için onunla anlaşmakta sorun yaşamıyorum. Her şey çok güzel gidiyor diye konuştu.

Sertan Yiğenoğlu, öncelikle hedefinin Rıza Çalımbay'a kendisini göstererek, başarılı olup kadroda kalmak istediğini sözlerine ekledi.