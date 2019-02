(Görüntülü) Sergen Yalçın: Hedef vermek yerine önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın, "Ligin tam ortasındayız. Bu yüzden hedef koymak yerine, önümüzde oynayacağımız mücadeleyi kazanmak istiyoruz" dedi.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Mbilla, Obi ve Junior Fernandes katılmadı. Topla ısınma ve dayanıklılık koşusuyla başlayan idman dar alanda oyun ve çift kale maçla sonlandı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geride bıraktıkları Kasımpaşa maçının zorlu bir mücadele olduğunu ancak iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Teknik direktör Yalçın, “Son oynadığımız maç gayet iyi geçti. Çok zorlu bir mücadeleydi, güçlü bir takımla oynadık ama kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyun oldu, pozitif bir mücadele oldu. Oyuncuların kendi bireysel performansı da üst düzeydeydi. Koşu mesafemiz iyiydi. Rakibin 10 kişi kalması oyunun tek taraflı olmasına sebep oldu ama bazen maçlarda bu tür şeyler olabiliyor. Bu gayet normal. Şu anki pozisyonumuz, bulunduğumuz yer bizim için çok olumlu" ifadelerini kullandı.



"HEPSİ POZİSYONUMUZUN FARKINDALAR"



Ligde zorlu bir sürece girildiğini belirten Sergen Yalçın, şöyle dedi: "Herkes çok sıkıntılı, herkes çok mücadele veriyor. Herkes puan kazanmak için çok çaba sarf ediyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız gayet konsantre. Hepsi pozisyonumuzun farkındalar. Şu an gidişatımız son derece iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tek Junior Fernandes ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu kullanamıyoruz, sakatlığı var. Cisse de kart cezalısı, onu da kullanamayacağız. Onun haricinde takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. Uzun bir hafta, pazartesi günü maçımız. İyi hazırlanıp Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız."



"TEK HEDEFİMİZ BU"



Bir gazetecinin 'Sezon sonu için bir hedefiniz var mı' sorusu üzerine Yalçın, şunları kaydetti: "Ligde daha 11 hafta var. Hedef koymak için erken. Ligde 3 hafta sonra bir ara verilecek. Şu an hedef koymak için çok erken. Önümüzde 11 haftalık uzun bir süre var. Belki 2-3 hafta oynandıktan sonra puan cetveli bize daha farklı şeyler hissettirebilir ama şu anda 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. Bu yüzden hedef koymak yerine, önümüzde oynayacağımız mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. 3 hafta sonra bir ara var, o aradaki pozisyonumuz belki bir pozisyon belirlemek için daha uygun gibi görünüyor. Şu an sadece o araya kadar oynayacağımız 3 maçı düşünüyoruz."