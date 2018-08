(Görüntülü) Şenol Güneş: ''İyi oyunla turu geçmek istiyoruz'' (7)

''Geçen seneki oyuncularla yeni oyuncuları rekabete sokmalıyız'' ''Aynı paraya Fabri'den daha iyi olmayan bir kalecinin alınmasına karşı çıkarım'' ''Forvette çok isim olmasına rağmen verim düşüklüğü söz konusu'' ''Kaleci gündemimizde yok'' ''Tolga sıradan bir kaleci değildir'' "Slimani'nin ismi geçiyormuş, alabiliriz. Mandzukic'i alabiliriz. Bu isimler gelir ama kötü oynayabilir" ''Roco'nun biraz daha zamana ihtiyacı var'' ''En büyük sorun santrfor'' ''Her oyuncu kendisini parlatıyor'' Necip Uysal: ''Kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz'' ''Saha içinde olduğum sürece nerede oynadığım farketmiyor'' Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Şenol Güneş, "Sıkıntı oluşmadan bu maçı kazanmak istiyoruz. İyi oyunla turu geçmek istiyoruz'' dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile yarın mücadele edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile siyah beyazlı futbolcu Necip Uysal, mücadele öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Futbolda belli ilkeleri hayata geçirmede zorluklar yaşandığını ve bunları iyi bilerek hayata geçirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Şenol Güneş, ''Bunu hayata geçirirken zorluklar çekiyorduk. Bunları iyi bilmek ve hayata geçirmek çok önemli. Bugün Necip buradaysa, hak ettiği için burada. Doğru ilkeleri koyup bunları devam ettirmek, hem kendisi hem de arkadaşları için önemli bir olgu. 18 kişilik kadro hazırlıyorsunuz, 30 tane oyuncu alıyorsunuz yine 11 kişi oynuyorsunuz. Önemli olan dünyadaki ilişkileri ve duyuları kavrayabilmek. Onu kavradığı için onu örnek verdim. Zaman zaman en kritik maçlarda oynadı, zaman zaman kadroya girmedi. Yarın da böyle bir şey olacak. İlk maçta oynayan bir kadromuz var. Turu geçmek çok önemli. Resmi bir maç oynuyoruz ve bu maçın iyi geçmesini istiyoruz. Biz ilk maçtaki skor avantajının yanı sıra, yarın nasıl bir futbol oynayacağımızı da görmek istiyoruz. İlk maçta bizi farklı bir hava, farklı bir atmosfer de yakalayabilirdi. Rakip savunma anlayışıyla ön planda oldu. Kontratakla oynamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. O saha zemini ve topun kötülüğünden arınmış olarak sahaya çıkacağız yarın. Güzel futbol oynamalarını bekliyorum. Daha çok idman yapanlar, daha çok çalışanlar burada olacaklar. Az idman yapanlar kadroda olmayacaklar. Sıkıntı oluşmadan bu maçı kazanmak istiyoruz. İyi oyunla turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. ''GEÇEN SENEKİ OYUNCULARLA YENİ OYUNCULARI REKABETE SOKMALIYIZ'' Şenol Güneş, hava etkenlerinin ve seyahatlerin futbolu etkilediğini ifade ederek, ''Geçen sene yaptığımız transferler geç geldi. Kaliteli oyuncular alındı. İlk yarıda verimler düşüktü, ikinci yarıda çok daha iyiydi. Dünya Kupası'na gidip takıma yeni katılan isimler var. Bu süreçleri hızlı geçmek istiyoruz. Bunları oturtmak istiyoruz. Bir 11 çıkarırken, bu 11'i erken yakalayabilecek oyuncuların olmasını istiyoruz. Geçen seneki oyuncularla yeni oyuncuları rekabete sokmalıyız. Forvette Larin, Negredo, Love, Mustafa, Güven, Umut var. Geçen sene aldığımız Negredo, devre arasında aldığımız Love çok iyi oyuncular. Önemli olan takım içinde uyum sağlayıp öne geçmek. Mario Gomez'de böyle olmuştu. Oynayan oyuncuların her maçı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Daha iyi bir golcüyle yaparız dediğimde, buna bütün olarak bakmalıyız. Biz bunlar arasında birisini oynattığımız zaman diğerine gerek kalmıyor. Negredo varsa, Vagner'in kalmasına gerek yok. Bu, benim oyuncuyu isteyip istememem değil. Oyuncu yedek kalıp huzursuz kalacağına, gidip oynayıp yararlı olsun. Yarın Negredo'yu oynattığım takdirde, 3-4 gol atmasını beklerim. Oyuncuların oynamasında yarar var. Oynamayan oyuncunun durmasını istemem. Benim için Güven, Umut, Negredo, Vagner, Larin, Mustafa fark etmez. Hepsi benim için değerlidir. Önemli olan takıma katkı sağlamasıdır'' dedi. ''AYNI PARAYA FABRİ'DEN DAHA İYİ OLMAYAN BİR KALECİNİN ALINMASINA KARŞI ÇIKARIM'' Kadro olarak bakıldığı zaman Fabri'nin geçen sezon olan biri olduğunu dile getiren Şenol Güneş, gelişmelerin durumu bugüne getirdiğini söyleyerek, ''Benim gündemimde forvet ve bek vardı. Bizim alacağımız kaleci Tolga ve Fabri'den daha iyi olmalı. Tolga'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübe ve çalışma olarak iyi yansıdığı zaman takıma da olumlu yansıyor. Her tarafı tamamladığınız zaman, yaş olarak da ilerisi için de iyi bir kaleci, ekonomik olarak uygunsa, alınmasından yanayım. Ama ben aynı paraya Fabri'den daha iyi olmayan bir kalecinin alınmasına karşı çıkarım. Acil olan şey, fazla olan isimler. Geçen sene de Medel geç alındı ama 2 ay sonra en çok oynayan isim oldu. Şu anda ilk gündemimiz kaleci değil. Özellikle forvette çok isim olmasına rağmen verim düşüklüğü söz konusu. Caner ve Adriano çok verimli, çok iyi oyuncular. İkisi de verimli ve yer arıyorum oynamaları için. Eğer taşırlarsa, Gökhan - Adriano - Caner üçlüsünden ikisi oynayacak. Sakatlanma olmazsa böyle devam eder. Kaleci gündemimizde yok'' diye konuştu. ''TOLGA SIRADAN BİR KALECİ DEĞİLDİR'' Tolga'nın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri oluğunun altını çizen Şenol Güneş, ''Duygu kırılmaları kendisini etkileyebiliyor. Özellikleri itibarıyla maç kurtaracak bir kaleci. Düşüş olduğunda ve kısa sürede toparlanma olmadığı zaman faydalı olamıyor. Fabri hatalı gol yemedi mi? Fabri hata yaptığı maçtan sonra toparladı. Lizbon maçında Tolga hatalı gol yediyse, Lyon maçında da Fabri hatalı gol yedi. Ama Fabri toparladı kendisini. Her kaleci her oyuncu iyidir. Ama kırılmalar başlayınca toparlanmalar zor olabilir. Leipzig maçından itibaren Tolga hak ettiği halde birçok maçta oynamadı. Bu durum santrfor için de geçerli. Tolga'nın şampiyon olduğumuz ilk senede hatalı olduğu 2 maç var, Lizbon ve Akhisar. Böyle baktığımızda Fabri'nin de hatalı maçlarını bulabiliriz ama bu sefer arkasından konuşmuş oluruz. Bugün Vagner ve Negredo, boşta olsa, ben takımımda görmek isterim bu oyuncuları. Ama önemli olan bu ritmi yakalamak. Negredo ve Vagner'e kötü futbolcu diyebilir misiniz? Mesela Slimani'nin ismi geçiyormuş, alabiliriz. Mandzukic'i alabiliriz. Bu isimler gelir ama kötü oynayabilir. Bu onların kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Kötü oyuncu başka, kötü oynayan oyuncu başka. Tolga sıradan bir kaleci değildir. Milli formayı giymiştir ama bunu iyi kullanamamıştır. Mesela Volkan Babacan çok istikrar yakaladı. Fenerbahçe ve Kayserispor'da tartışılıyordu. Utku da çok yetenekli bir kaleci. Kaybedilmemesi gereken bir kaleci. Eğer bir kaleci alırsak, oynama aşamasında olmasını isterim. Kaleci almazsak kadroda kalmasını isterim'' şeklinde konuştu. ''ROCO'NUN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI VAR'' Beşiktaş'ın kadrosuna yeni kattığı Roco ile ilgili de konuşan Güneş, ''Roco'nun boyu uzun, hava toplarında iyi. Mitrovic vardı, pahalı bir oyuncu ama alternatif oyuncu durumuna düşmüştü. Transferde her an değişiklik olabiliyor, buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Roco'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Riskleri ekonomik ve teknik olarak azaltmak durumundayız. Pepe ve Vida kalıyorsa, Roco ile birlikte stoper sıkıntımız olmayacak. Geçen sene takım kurarken de sıkıntımız vardı. Kaleciden bahsettik, stoperden bahsettik ve santrfordan bahsettik. En az verim beklenen Tosic, en çok verim veren isim olmuştu'' dedi. ''EN BÜYÜK SORUN SANTRFOR'' Siyah beyazlı ekipte bütün sorunun santrfor olduğunu söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: ''Bütün sorunumuz şu anda santrforumuz kim? Vagner kısa boyuna rağmen çabukluğunu kullanıp kafa vuruşu yapabiliyor. Ama bunun kafada soru işareti bırakmadan olması gerekiyor. Kanatlarda Babel ve Ricardo'nun yaptığı ortalar olmasa, kafa topunda etkili olan Talisca'yı konuşmazdık. Burada asıl nokta kanatların verimli olmasıydı. Sistem de önemli, adam da önemli.'' ''HER OYUNCU KENDİSİNİ PARLATIYOR'' Her oyuncunun kendisini parlattığını dile getiren Şenol Güneş, ''Biz sadece yardımcı oluyoruz. Bizim yardımcı olacağımız unsurlar var. Umut 3, 4 sene önce iyi bir çıkış yapıyordu. Eksikleri tabii ki var. Eğer eksiklerini algılarsa, iyi bir oyuncu kazanırız. Kafa topuna iyi çıkıyor, hevesi ve isteği var. Geçmişte ona benzeyen santrforlar iyi yol katettiler. Üzerinde duracağım ve durmaya değer bir oyuncu. Önde bir as oyuncu olursa, yükü azalır. Olabileceğini düşünüyorum, inşallah olur'' şeklinde konuştu. NECİP UYSAL: ''KAZANARAK BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ'' Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan takım kaptanlarından Necip Uysal, ''İlk maça baktığımız zaman alışkın olmadığımız şekilde oynadık. Yarın da sahaya aynı şekilde çıkıp kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz. Sonuçta önümüzde daha bir maç var turu geçtik diyemiyoruz. Her maça tek tek bakıyoruz. İyi bir kamp döneni geçirdiğimi düşünüyorum'' dedi. Necip, Şenol Güneş görev verdiği sürece saha içinde oynama yerinin fark etmediğini ifade ederek sözlerini noktaladı.