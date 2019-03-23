(Görüntülü) Şenol Güneş: İyi başlamak önemliydi

"İlk maçımızı oynadık, kazanmamız gerekiyordu"



"Burak ve Mahmut'tan memnunum"



"Emre, oyun olarak da ağabey olarak da örnek oldu takıma"



"Adım adım gideceğiz"





Ali DANAŞ / İŞKODRA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Genç bir takımı tecrübeli takımla birleştirdiklerini söyleyen Güneş, "İyi başlamanın arkası gelecek diye düşünüyoruz. Rakibin sertliğine cevap verdik, bunun mutluluğu var bizde. İnşallah bunu devam ettiririz" dedi.



Kendisine bir görev verildiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Bu görevi sorumluluk içerisinde yapmak durumundaydım. Türk halkının futboldan beklentisi olan mutluluğu vermek için bu maç önemliydi. Bu maçı kazanıp iyi başlamak istiyorduk, bu yüzden gururluyuz. Uzun bir aradan sonra iyi başlamak önemliydi, ilk geldiğimde Makedonya'ya mağlup olmuştuk, bu açıdan iyi oldu. Sakatlarımız var, sert bir maç oldu. Aynı zamanda yorgun bir takımız. Değişiklik olur mu bilmiyoruz, yarın bir yenileme yapıyoruz, bir değişiklik olabilir kadroda" ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇIMIZI OYNADIK, KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"



Rakibin beklediklerinden farklı bir formatta sahaya çıktığını dile getiren Güneş, şöyle konuştu: "Bugün rakibin 3'lü mü, 4'lü mü bir savunmayla çıkacağını düşünüyorduk, farklı bir formatta çıktı. Bunların hepsine hazır olmak durumundaydık. İlk maçı oynuyorduk, kazanmamız gerekiyordu. İki forvet oyuncusu koyduk. Herkes oynayabilir, kenarda bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var, gelmeyenler de var. Maç kazanmak istiyoruz, bugün bana bu tercihlerin doğru olduğunu gösterdi oyuncularım. Benim için önemli olan oyuncularımın gayret göstermesi. Bugün pozisyon vermedik ama daha iyi pas yapabilirdik."



"BURAK VE MAHMUT'TAN MEMNUNUM"



Oyuncuların performansına ilişkin gelen bir soruya Güneş, "Siz kendi işinizi yaptıktan sonra kısmet karşınıza çıkar. Hem Burak, hem Mahmut'tan memnunum. Cenk ve Burak çok çalıştılar ileride. İleride Cenk beklediğimden iyi koştu. Hepsi iyi niyetteydi. Bunu bir kayıp olarak görmemek lazım, önemli bir kariyer ve yetenekte bir oyuncu" yanıtını verdi.



"EMRE, OYUN OLARAK DA AĞABEY OLARAK DA ÖRNEK OLDU TAKIMA"



Emre Belözoğlu'nu tebrik eden deneyimli teknik adam, "İlk günden beri çok verimliydi, çok katkı yaptı. Bütün oyuncular da öyleydi. Ağabeylerini, kaptanlarını dinlediler. Teknik olarak çok iyi çalıştık. Olmayanlar, olanlar bir kadro yapmak zorundaydık çünkü zor maçtı. Saha içinde de lider kaptana ihtiyaç vardı, onu çok iyi yaptı. Sakatlığı vardı, o yüzden dışarı aldık, üzerine gitse sıkıntı olabilirdi o yüzden çıkardık. Tebrik ediyorum kaptanı. Oyun olarak da ağabey olarak da örnek oldu takıma" dedi.



"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"



Rakibin iyi oyuncuları olduğunu vurgulayan Güneş, "Rakibin iyi oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var. Bireysel olarak iyi işler yaptılar. Sahasında puan kayıpları yaptıracaklardır diğer takımlara. Zor maçtı. Şimdi Moldova maçına hazırlanacağız. Her rakip önemli, adım adım gideceğiz. Haziran ayında İzlanda ve Fransa maçları tabii ki zor maçlar. 4 puan, ikisinden birini kazanmak önemli olacaktır. Fransa, Türkiye ve İzlanda diyebilirsiniz grup için bunun tersini de düşünebilirsiniz. Biz iyi olmak için çalışacağız. Uzun vadeli projelere gerek yok. İyi başladık. İkinci maçta da iyi devam edelim" diyerek sözlerini noktaladı.