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(Görüntülü) Şenol Güneş: Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım (4)

Ali DANAŞ - İSTANBUL / A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının...

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan bazı sözleri şöyle;



- Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlar daha çok mayıs görürler



- Beşiktaş'a olan sevgim, aynı sıcaklığıyla kalacak



- Bugüne kadar hem taraftarlara, hem yönetime, hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm



- Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum


 

- Beşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Değişim süreçleri sancılı olur. Başkanla bir kavgamız olamaz.



- Ayrılmak isteği benim öncelikli tercihim değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen istemesek de ayrılmak kaçınılmaz hale geliyor.



- Üç yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük sorunlar olduğunu söylediler ki. Ben bahçenin iyi olmasını istiyorum. Ayrık otlarının ayrılmasını istiyorum



- Fenerbahçe düşmanı değilim. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ersun Yanal'la görüştüm, Ali Koç ile de görüşeceğim.



- Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetimdeki birine saygısızlığım olmayacak ama aynı fikirde olmadığım, saygı duymadığım bazı isimler var. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin



- Benim alacaklarım çok var. Maddi, manevi çok var. Manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Beşiktaş taraftarını yanıma almışım, onlara oynuyormuşum. Ben taraftarı kandırarak mı buraya geldim? Bugünlere öyle gelmedim



- Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım



- Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılmazsa başarı beklemeyin



-Mart'taki 2 milli maçta, Milli Takım'ın teknik kadrosuyla çalışacağım

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