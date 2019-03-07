(Görüntülü) Şenol Güneş: Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım (4)

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.







BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan bazı sözleri şöyle;







- Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlar daha çok mayıs görürler







- Beşiktaş'a olan sevgim, aynı sıcaklığıyla kalacak







- Bugüne kadar hem taraftarlara, hem yönetime, hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm







- Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum





- Beşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Değişim süreçleri sancılı olur. Başkanla bir kavgamız olamaz.







- Ayrılmak isteği benim öncelikli tercihim değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen istemesek de ayrılmak kaçınılmaz hale geliyor.







- Üç yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük sorunlar olduğunu söylediler ki. Ben bahçenin iyi olmasını istiyorum. Ayrık otlarının ayrılmasını istiyorum







- Fenerbahçe düşmanı değilim. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ersun Yanal'la görüştüm, Ali Koç ile de görüşeceğim.







- Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetimdeki birine saygısızlığım olmayacak ama aynı fikirde olmadığım, saygı duymadığım bazı isimler var. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin







- Benim alacaklarım çok var. Maddi, manevi çok var. Manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Beşiktaş taraftarını yanıma almışım, onlara oynuyormuşum. Ben taraftarı kandırarak mı buraya geldim? Bugünlere öyle gelmedim







- Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım







- Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılmazsa başarı beklemeyin







-Mart'taki 2 milli maçta, Milli Takım'ın teknik kadrosuyla çalışacağım