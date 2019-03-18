Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...

(Görüntülü) Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilk antrenmanına çıktı 

Mehmet Topal kadrodan çıkartıldı Çanakkale Şehitleri unutulmadı 6 isim takımdan ayrı çalıştı   İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, () - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22...

Mehmet Topal kadrodan çıkartıldı

Çanakkale Şehitleri unutulmadı

6 isim takımdan ayrı çalıştı


 

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, () - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

MEHMET TOPAL KADRODAN ÇIKARTILDI

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mehmet Topal haricinde eksik bulunmayan Milli takımda, dün lig maçları oynayan Sinan Bolat, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Taşdemir, Mahmut Tekdemir ile Burak Yılmaz kontrol amaçlı düz koşu yapıp, çalışmaya salonda devam etti. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

A Milli Takım futbolcuları ve teknik ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehitleri unutmadı. Milliler antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına yarın 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328