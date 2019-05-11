(Görüntülü) Semih Özsoy: Bugün Rize'nin hakkı yendi

"Bir takımın şampiyon olması isteniyor"



"Fenerbahçe kötü günlerinde hücumda çabuk çoğalır"



"Mustafa Cengiz başkan o dönemlerde olan bazı olayları karıştırıyor"





Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Semih Özsoy, "20 yıldır perde perde oynanan bir şey müdahale edilmediği takdirde devam eder. Bugün Rize'nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının. Ama birileri çıkıp günü birlik bağırıyor ama geç gelen feryadın faydası olmaz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Semih Özsoy, "Bizim maçımızda güzel bir futbol yoktu. Çirkin bir futboldu. İlk yarı iyi ama ikinci yarı kötüydü. Galip gelmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık. Önümüzdeki sezon layık olduğumuz yerde camiamızın mutlu olacağı şekilde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.



"BİR TAKIMIN ŞAMPİYON OLMASI İSTENİYOR"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un her fırsatta temiz futbol vurgusu yaptığına dikkat çeken Özsoy, "Kapkara bir gece. Türk futbolu için utanç gecesi. Ama bu bugünün sonucunda değil. Başkanımız Ali Koç bütün demeçlerinde bunu söyledi. Temiz futbol, arınmış futbol bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu. Dünya, Türkiye gördü. 17 takımın nasıl emeğinin çalındığını gördük. Utanç verici. Biz çok pozisyonlar, maçlar konuştuk ama inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bir gelenekti 2011'de konuşacağız dediler şampiyon olduktan sonra vazgeçtiler. Abdurrahim bey şampiyon olursa konuşmayacaktır. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok, olmaları için itilen bir güç var. 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı. Fenerbahçe liderliğinde bir fikirde buluşup ilerde temiz futbol adına neler yapabiliriz? Bugün Başakşehir'e, Beşiktaş'a oluyor. Birilerinin olması istenmiyor ama bir takımın şampiyon olması isteniyor" ifadelerini kullandı.



"RİZE'NİN HAKKI YENDİ"



Bugün oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi ekibin hakkının yendiğine dikkat çeken Özsoy, "20 yıldır perde perde oynanan bir şey müdahale edilmediği takdirde devam eder. Bugün Rize'nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının. Ama birileri çıkıp günü birlik bağırıyor ama geç gelen feryadın faydası olmaz. Bakacağız posterde ne çıkacak bu sene" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE KÖTÜ GÜNLERİNDE HÜCUMDA ÇABUK ÇOĞALIR"



Fikret Orman'ın 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında da konuşan Semih Özsoy, "Fenerbahçe zor günlerde hücumda çabuk çoğalır. Bunu geçmişte de gösterdik. Yardım kampanyası onların görüşü. Herkesin bu çorbada tuzu olacak. Bu kampanya güven ister camiada güven ister. Yapıp da beceremeyenler çok. Olduğundan çok daha beklenen başarılı bir camia yoktur bizim gibi" dedi.



"KENDİ ÇIKARLARIMIZA BAKMAYIZ"



Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçiminde Türk futbolu için ne iyi olursa onu konuştuklarını ifade eden Özsoy, "Fenerbahçe Spor Kulübü karar vericidir, yönlendiricidir. Bizim şu, bu olsundan daha çok Türk futbolu için ne iyi olur onları konuşuyoruz. Türk futbolu için kendi çıkar ve faydalarımıza bakmayız" diye konuştu.



"MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN O DÖNEMLERDE OLAN BAZI OLAYLARI KARIŞTIRIYOR"



Geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe Kulübü'ne bir mektup gönderdim" açıklamasıyla ilgili de konuşan Özsoy, "Fenerbahçe'ye değil Ali Koç'a gönderdi mektubu. Bu konuyu başkana sorarsanız daha iyi olur. Mustafa Cengiz başkan o dönemlerde bazı olayları karıştırıyor" ifadelerini kullandı.