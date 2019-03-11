(Görüntülü) Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen Ladies Golf Turnuvası'nda Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele etti. Turnuvanın gross kategorisinde Beyhan Benardete 72 gross skorla birinci oldu. İkinciliği 67 skorla Daria Horokhovska, üçüncülüğü ise 64 skorla Elvira Rastvorseva elde etti. A kategorisinde 79 skorla Beyhan Benardete, B kategorisinde 76 skorla Veronika Rastvorseva, C kategorisinde ise 79 puanla Olena Teslenko birinci oldu. Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Özaltın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri Yunus Özaltın, Elif Özdemir ve Melis Özaltın tarafından verildi. Sebahat Özaltın, "Şu bakımdan çok mutluyum. Bu tür organizasyonlara öncülük yaptığım için mutluyum. İnşallah bundan sonra başka kulüpler de böyle kadınlar turnuvası düzenler. Turnuvamıza bir sonraki sene herkes söz verdi. 250 katılımcı olacak. Herkes çok mutlu. Benim için de hava çok güzel. 3 gündür hava çok güzel" dedi. Belindeki problem nedeniyle doktorlarının 10 yıldır golf oynamasına izin vermediğini söyleyen Sebahat Özaltın, "Ne zaman oynadıysam hastanelik oldum. Doktora gittim. Doktorlarım 'Ameliyat olmak istiyorsanız bundan sonra oynayın' dedi. Ama eskiden 10 yıl golf oynadım. Almanya'dan misafirlerim geldi, otel sahibi olduğumu onlardan sakladım. Oynadım onlarla o kadar güzel oynadım ki ertesi gün hastanelik oldum" diye konuştu.