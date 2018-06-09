(Görüntülü) Sapanca'da Ultra Dağ Maratonu'nda 800 sporcu yarıştı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()





Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, Sapanca'nın dağlarındaki parkurlarda koştu.



Ultra Sapanca Dağ Maratonu'na yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 800 sporcu katıldı. Start öncesi organizatörlere, sporculara ve otel yönetimine teşekkür eden Sapanca Gençlik Spor Müdürü Mehmet Uçar, "Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen koşuya katılan sporculara ilçemize geldikleri ve bu organizasyona katıldıklarından dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. NG Güral Otel Müdürü Tezcan Özdemir ise, "NG Grubu olarak sporun yanındayız, alternatif şeyler deniyoruz. Bu yılki ultra maratonun sloganı 'Temiz doğa için koş'. İsveç'te gelişen ve uygulanan koşarken çöp toplama güzel bir uygulama. Bizde NG ailesi olarak sporculara çöp torbası ve eldiven dağıtarak belli noktalara çöp kutuları yerleştirdik. Katılımcılar koşarken çöp toplayacak ve topladıkları çöpleri belirli noktalara bırakacaklar. Biz de daha sonra bu çöpleri alacağız. NG ailesi olarak tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hem spora, hem de temizliğe katkıda bulundukları için" diye konuştu.



9, 35 ve 55 kilometrelik parkurda yarışmacılar yarışırken, Altıoluk Yaylası, Kartepe zirvesi ve Soğucak Yaylasından geçildi. Finiş çizgisine ilk gelen 9 kilometrelik parkuru tamamlayan Mustafa Araç, 1'inci oldu. İstanbul'dan geldiğini belirten Araç, "Parkur, doğa her şey harikaydı. Parkurumuz biraz zordu, değişik bir atmosferde koştuk. Hava biraz sıcak ama buraya kadar geldiğimize değdi." dedi.



