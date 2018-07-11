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(Görüntülü) Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Halil'den haber alınamıyor (2)

BABASINA KIZIP EVİ TERK ETMİŞ Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, geçen Pazar gününden bu yana haber alınamayan Halil Öncel, Şanlıurfa'daki Hurdacılar Sitesi'nde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan Öncel, yapılan...

BABASINA KIZIP EVİ TERK ETMİŞ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, geçen Pazar gününden bu yana haber alınamayan Halil Öncel, Şanlıurfa'daki Hurdacılar Sitesi'nde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan Öncel, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akçakale ilçesinde babası Mehmet Emin Öncel’le tartıştığı için evi terk ettiği belirtilen çocuğun otostopla Şanlıurfa'ya geldiği, burada kağıt ve hurda toplayanlarda iş istediği sırada medyadan Halil'i fotoğrafından tanıyan bir kişinin polise ihbarıyla bulunduğu ifade edildi.
 

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