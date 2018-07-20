(Görüntülü) Samsunspor golcüsüne kavuştu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () TFF 2’nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, forvet oyuncusu Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Transfer Komitesi Üyesi Hakkı Yeşilyurt katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Adanaspor’dan transfer ettiğimiz Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Yetenekleri belli olan bir futbolcu, takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz” dedi. Transfer Komitesi Üyesi Hakkı Yeşilyurt da, "Türkiye’de Akhisarspor, Altınordu, Manisaspor ve Adanaspor formalarını giymiş bir isimdir. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1’inci Lig'de Adanaspor forması ile 10 gole imza attı. Çok yorucu bir aşamadan sonra kendisini transfer edebildik ama biz her doğumun sancılı olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Samsunspor forması giyecek olmasından dolayı bu yorgunluğun tatlı bir yorgunluk olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı. Samsunspor'a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bahattin Köse ise, "Çok büyük bir camiaya geldim. Elimizden geleni yapacağız. Buraya geldik ve 3 yıllık kontrat imzaladık. 2 sene içerisinde de Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Çok iyi bir takım kuruldu" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bahattin Köse, kendini Samsunsporlu yapan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İmzanın ardından tebrikleri kabul eden Köse, daha sonra fotoğraf çektirdi.