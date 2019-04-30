(Görüntülü) Şampiyon sporcular alacaklarının ödenmesi için oturma eylemi yaptı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta şampiyon olan Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle oturma eylemi yaptı. BAL 7'nci Grup'ta şampiyon olan ve 3'üncü Lig'e yükselmek için Play-Off oynamaya hak kazanan Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular dün gece Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binası önünde toplandı. Aşk-ı Bucak Taraftar Grubu üyelerinin de destek verdiği futbolcular, bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığını ve alacaklarının ödenmediğini belirterek oturma eylemi yaptı. Maaşları ve birikmiş galibiyet primleriyle yaklaşık 700 bin liralık alacağı olduğu iddia edilen futbolcular, alacaklarının ödenmemesi halinde pazar günü Denizli'de Somaspor ile oynanacak 3'üncü Lig'e yükselme maçına çıkmayacaklarını ve şehri terk edeceklerini söyledi. Futbolcular bir süre devam ettirdikleri eylemi daha sonra sonlandırdı. DURGUT: "SORUN GEÇİCİ OLARAK ÇÖZÜLDÜ" Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Başkanı Ahmet Durgut, "Futbolcularımız alacaklarından dolayı haklı olarak bir eylem yaptı. 3'üncü Lig Play-Off öncesi bu olaylar yaşanmasa iyi olacaktı. Ama oyuncularımız da haklı. Takımımızın sponsorluğunu yapan bir iş insanı oyuncularımızı arayarak sorunların çözüleceğini söylemesi üzerine sorun geçici olarak çözüldü. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Bucak'ın takımı, Bucak'ın kulübü. Biz istiyoruz ki Oğuzhanspor'umuza tüm Bucak sahip çıksın" dedi.